Alumnes de l'institut Joan Boscà de Barcelona van pagar els estudis d'una supervivent del virus de l'Ebola

El Josep Maria Descárrega, professor de l'Institut Joan Boscà per parlar sobre la història de l'Abi Ngegba, una noia de Sierra Leona que va quedar òrfena a causa de l'Ebola. Cada any en el centre es feia un projecte solidari on els alumnes de 3r i 4t d'ESO participen i el passat any van decidir centrar aquest projecte solidari en ajudar a una noia que va perdre a la seva mare durant l'epidèmia d'Ebola que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014. És per això que els alumnes d'aquest institut van preparar una iniciativa perquè l'Abi no deixes d'estudiar i van pagar els seus estudis universitaris.