Alliberades 5 tortugues marines pel CRAM a Arenys de Mar

Tiempo de lectura: 1



El tècnic de gestió d'ús públic i biodiversitat del consorci de les Gavarres, l'Oriol Grañer, ens explicarà el pla per donar a conèixer l'entorn natural del massís de les Gavarres. El Consorci ha organitzat una sèrie d'activitats que consisteixen en un programa d'activitats de cap de setmana com ara, sortides matinals els dissabtes, com també sortides de descobriment botànic, fotografia nocturna, descobrir les papallones i moltes més.

32 artistes d'àmbits nacionals i internacionals, són els que han de crear aquestes peces fusionant-les amb la naturalesa.