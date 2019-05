Alcaldes de la Ribera de l'Ebre en contra de la construcció d'un altre abocador a la comarca

Tiempo de lectura: 1



El Joan Juncà, alcalde de la Torre de l'Espanyol, ens parlarà sobre l'abocador que es vol construir al municipi de Riba Roja d'Ebre. L'alcalde creu que crear un abocador, quan ja hi havia un d'altre, no és el model que voldria per a la comarca de la Ribera de l'Ebre, pel fet que ja existeixen altres infraestructures com centrals nuclears, químiques, afegint l'altre abocador, mencionat anteriorment, i dóna l'opinió que el territori ja han col·laborat prou amb aquestes indústries. L'abocador es destina per restes industrials, hospitalàries, carniques, però no són residus que es facin en aquests municipis, sinó que vénen des de les zones centrals de Catalunya.