ACVic donarà protagonisme a les dones artistes aquest 2020

ACVic Centre d'Arts Contemporànies, ja té a punt la seva programació per a aquest any. El centre ha presentat avui les seves activitats i exposicions on les dones artistes tenen un paper preponderant. "La dona juga un paper molt important a l'art contemporani i per això hem volgut traslladar aquest protagonisme a la nostra programació on té una presència destacada", explica Anton Granero, nou director d'ACVIC. El programa s'estructura entorn de tres grans exposicions, una primera que mostra l'aprenentatge de set artistes en la seva relació amb la natura i la maternitat, una altra a partir del programa Art i Escola i una tercera dedicada a l'artista Frederic Amat. També inclou un cicle de ceramistes i un altre sobre fotoperiodistes. La voluntat d'ACVIC de potenciar la presència de dones artistes en la seva programació ja es veu des de la primera exposició, "En el nom de la mare, en el nom de la terra", que reuneix obra de set creadores contemporànies de diferents generacions i procedències i posa en relleu "la saviesa cultivada en les experiències de vida i en les produccions culturals de moltes dones del present i del passat". A banda de l'exposició, a cura de la professora Assumpta Bassas i que s'inaugura aquest divendres, s'han programat un cicle d'activitats paral·leles.

L'aposta per treballar la relació entre l’art i l’escola que realitza ACVIC des dels seus inicis té també un lloc destacat a la programació d'aquest any. Al maig, l'espai central acollirà l'exposició de la novena edició del programa Art i Escola que el centre organitza amb el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona i que aquest any s'ha dedicat a la ficció. Es tracta d'un programa referent a Catalunya que es duu a terme a diverses comarques i en el qual participen una trentena de centres i més de 3.000 alumnes.

Parlem amb Antón Granero, director artístic de l'ACVic