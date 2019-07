Abandonar les xarxes socials no és un suïcidi comercial

En plena era de les xarxes socials, que una empresa tanqui tots els perfils que hi té es podria veure com un suïcidi comercial per a la marca. Algunes firmes, però, estan adoptant aquesta posició, sigui pels costos humans i econòmics, o perquè no obtenen els resultats que volien de venda, o perquè no volen pagar per a fer publicitat, un requisit cada cop més essencial si es vol estar ben posicionat. Però existeixen alternatives. Ens ho explica Sílvia Martínez, Directora del Màster Universitari de Social Media, Gestió i Estratègia de la UOC.