UGT prevé posibles problemas de abastecimiento por la huelga en el sector cárnico

UGT-FICA prevé posibles problemas de abastecimiento por la huelga en el sector cárnico, teniendo en cuenta que se hará a las puertas del puente de la Purísima. El paro tiene el objetivo de defender y mejorar las condiciones de trabajo y de sueldo del sector a través del convenio colectivo estatal, cuya negociación lleva meses estancada, según el sindicato. UGT mantiene la mano tendida pero advierte a las patronales de una "escalada de tensión" en el sector si no se llega a un acuerdo antes de que acabe la vigencia del actual convenio. Unos 34.000 trabajadores del sector cárnico de Catalunya y más de 100.000 de todo el Estado están llamados a la huelga general convocada por CCOO y UGT el 25 y 26 de noviembre y los días laborables comprendidos entre el 3 y el 8 de diciembre.

La secretaria del sector Agroalimentario de UGT-FICA de Cataluña, Alícia Buil, ha dicho que la huelga convocada en el sector cárnico quiere ser "una medida de fuerza" ante el estancamiento de las negociaciones con las cinco patronales del sector para mejorar las condiciones de los trabajadores y lograr un convenio "digno". La validez del actual convenio estatal del sector de la industria cárnica, que es de aplicación en las empresas catalanas, finaliza en un mes y medio. "Queremos que realmente sea un convenio industrial, un marco de relaciones moderno y que regule la industria y el trabajo en el sector", ha señalado. En este sentido, el sindicato llama a las patronales para llegar a un acuerdo antes de que finalice el convenio y advierte de una "escalada de tensión" si esto no acaba sucediendo.





La última propuesta de las patronales pasa por un incremento del 2,5% para este año, de un 2% para 2022 y de un 1,5% para 2023, con una cláusula de revisión técnica. Desde UGT la consideran "del todo insuficiente y más teniendo en cuenta el nivel del IPC actual del 5,5%" y, por tanto, "está muy lejos de las pretensiones" del sindicato, dijo Buil. "No podemos permitir una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores cuando es una industria que va muy bien, es líder en exportaciones y no ha sufrido la crisis de la cóvida y, por eso, no puede ser que los beneficios que tienen las empresas del sector no repercutan en los trabajadores", ha afirmado la responsable de UGT-FICA.





El sindicato también rechaza la propuesta patronal de aumentar de 120 a 170 horas al año la bolsa de horas. En este sentido, UGT-FICA reclama que las empresas se organicen y aumenten los turnos de trabajo, si tienen más necesidades de trabajo. "Los trabajadores no pueden estar a disposición absoluta de la empresa y que ésta les fije el horario", ha remarcado Buil. A su vez, el sindicato reclama pluses para trabajar de noche y en fines de semana. Por otra parte, también se opone a la pretensión de las patronales de establecer que se puedan realizar contratos en las categorías de oficial de primera y segunda. Asimismo, UGT reclama más facilidades para acompañar a familiares al médico, más allá de la propuesta de las patronales que sólo lo acepta en el caso de los hijos.





Principal industria alimentaria de Cataluña





La industria cárnica es el principal sector agroalimentario de Cataluña, con un peso del 21,6% del PIB industrial. Ocupa a unas 34.000 personas y produce más de 2,5 millones de toneladas de carne al año. En Lleida, emplea a unas 5.000 personas que trabajan en 35 empresas. UGT está llevando a cabo esta semana asambleas de trabajadores de cara a la huelga prevista en el sector cárnico como la celebrada este miércoles en Lleida.