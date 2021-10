El túnel de las Glòries de Barcelona se abrirá al tráfico en sentido Besòs el 6 de noviembre

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este viernes la abertura al tráfico, el sábado día 6, el nuevo túnel que atraviesa la plaza de las Glòries en sentido Besòs. Se ha celebrado desde el Consistori, ya que esta nueva infraestructura "permitirá liberar parte del espacio que los vehículos ocupan en la superficie", en una actuación que se inició en 2014 con la deconstrucción del antiguo anillo vial.

Se prevé que se inicien los desvíos del tráfico el día 5 de noviembre, por parte de la Guardia Urbana de Barcelona, para asegurar que el túnel quede completamente operativo a partir de las 6 horas del 6 de noviembre.





Se están realizando las tramitaciones necesarias y previas a la apertura del túnel para asegurar que se pone en marcha con "las máximas garantías a todos los niveles", y se están comprobando cuestiones relacionadas con la conectividad y la seguridad de la obra.

El acceso al túnel en dirección Besòs será desde la Gran Via de les Corts Catalanes a la altura de la calle Padilla, y dará servicio a todos los vehículos que vayan en dirección Badalona/Mataró (C-31) y a los que quieran ir a la calle Bilbao. Los vehículos que accedían a la C-31 desde la calle Llacuna ya no lo podrán hacer desde este punto y deberán ir a la parte central de la Gran Via desde la incorporación de la calle de la Selva de Mar, pasando por la calle Perú.





En paralelo, se continúa trabajando en el túnel en sentido Llobregat, donde se están realizando distintos trabajos en el interior de la infraestructura como el cableado de la señalización, la instalación de cámaras y el montaje de cañerías de las bocas de incendio, entre otros.





La mobilidad en el entorno

En relación al tráfico del entorno del túnel, la movilidad se articulará a través de las calles del entorno del parque de las Glòries: calle Castillejos (sentido mar), Bolívia (sentido Besòs), Badajoz/Independència (en sentido montaña) y Aragó (en sentido Llobregat).

El túnel tiene una longitud total de 957 metros --1.157 metros si se incluyen las rampas de acceso-- y, actualmente, por esta vía circulan 78.000 vehículos en ambos sentidos, 43.000 de ellos de entrada a la ciudad y 35.000 en sentido salida.