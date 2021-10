"He pasado de recibir facturas mensuales de 700 euros a recibir una factura de 3000 euros"

Nuria Peidró, propietaria del Forn Provença de Barcelona, ha atendido los micrófonos de COPE explicando en qué situación se encuentra su negocio tras la subida del precio de la electricidad. La realidad de Nuria Peidró es la realidad de muchos pequeños negocios.

Forn Provença es una pequeña panadería del centro de Barcelona que nació hace dos años y medio, y que ha tenido que sufrir muchos traspies debido a la pandemia y a la subida del precio de la electricidad.

"No hemos subido ningún precio aunque las harineras nos han aumentado el precio", declara la dueña de este pequeño negocio familiar, que afirma que es tan grande la diferencia que no pueden hacer nada, ya que subiendo el precio del pan 10 céntimos no va a recuperar el desorbitado gasto que supone la electricidad, pero si sube el precio lo que debería subirlo para recuperar el dinero de los recibos tendría que cerrar el negocio. Ha manifestado el deseo de saber cuánto va a durar esto, ya que dice llevar 4 meses sin recibir una sola factura y que algún mes ha recibido una factura de hasta 3000 euros.

Ante esta situación, la familia se siente desprotegida --el hijo de Nuria es el panadero--, ya que no saben que les va a deparar el futuro y desean saberlo cuanto antes.