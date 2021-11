Los Museos Dalí recuperan visitantes y hasta septiembre registran 275.734, un 69% menos que antes del covid

Los Museos Dalí recuperan visitantes respecto al año pasado pero las cifras están todavía muy por debajo de las de antes de la pandemia. Hasta el 30 de septiembre, el triángulo daliniano ha recibido 275.734, un 60% más que en 2020 (172.538) pero un 69% menos que en 2019 cuando tuvieron 901.928.

La Fundación Dalí espera cerrar este ejercicio en "equilibrio o ligeras pérdidas" y que en 2022 sea el del "relanzamiento". De hecho, el presidente de la fundación, Jordi Mercader, ha dicho que prevén 565.000 euros de beneficio del próximo año. Sin embargo, un dato muy por debajo de los 3,9 millones de euros del 2019. De caras al año que viene, además esperan recuperar entre un 65 y un 75% los visitantes prepandemia. Un porcentaje que supondría alcanzar los cerca de 700.000 visitantes. Del total de visitantes de este año, un 29,8% proceden del resto de España, un 29% de Francia y un 15,3% de Cataluña. Destaca, por el contrario, la disminución de visitantes procedentes de Rusia, Estados Unidos y Asia.

Aunque en los primeros meses del año las cifras fueron bastante negativas -sobre todo teniendo en cuenta que los museos tuvieron que cerrar-, a partir de junio la afluencia de visitantes empezó a remontar. Sin embargo, la Fundación Dalí espera que el año que viene sea el del "relanzamiento" y la consolidación de estas cifras, a pesar de las máximas cautelas teniendo en cuenta que se están registrando repuntes de casos no sólo aquí sino también de otros países europeos. "Esto vuelve a introducir un elemento de inquietud respecto al turismo", ha asegurado el presidente de la fundación, Jordi Mercader. Sin embargo, en 2022 prevén recuperar un 75% de los visitantes en los museos de Figueres y Púbol y un 65% de los que tenían en Portlligat, en Cadaqués. Esto significaría cerrar el próximo año con entre 600.000 y 700.000 visitantes.

El Patronato de la Fundación se ha reunido en pleno este lunes y ha aprobado el presupuesto para el próximo año, junto con el plan de actuación que debe guiar el próximo ejercicio. Aunque no ha dado cifras absolutas, Mercader ha avanzado que este 2021 prevén cerrarlo en equilibrio o ligeras pérdidas y que el próximo año esperan un beneficio de 565.000 euros. "A ver si somos capaces de conseguirlo", ha dicho el presidente. Sin embargo, el dato se encuentra muy por debajo de los casi 4 millones de euros de beneficios de 2019, cuando los museos tenían más de un millón de visitantes. "Los ingresos son un 30% más bajos que hace dos años. En 2020 perdieron 3,1 millones de euros y este año ha sido un año en el que el sacrificio del personal ha sido muy significativo", ha remarcado Mercader. En este sentido, ha afirmado que esperan que de caras a 2022 todo el personal salga de los ERTE.





Aportaciones de las administraciones

Por otra parte, Mercader detalló que prevén recibir unos 300.000 euros de aportaciones de las distintas administraciones que destinarán a "inversiones", la mayoría destinadas a proyectos de digitalización. "En compra de obra habrá presupuesto pero no será significativo", añadió. En concreto, España ha presupuestado 175.000 euros, 100.000 más la Generalitat y 45.000 por parte del Ayuntamiento de Figueres.





Exposiciones y proyectos inmersivos

Sobre las exposiciones, ha avanzado que de ahora y hasta el primer trimestre del próximo año, tienen prevista la segunda parte de la exposición de San Petersburgo 'Salvador Dalí. Atómico Leda and Other Representations of Gala'; una muestra en Seúl (Corea) 'Salvador Dalí. Imagination and Reality' y otra en Taiwán, 'Mind of Genius -Salvador Dalí'. "Vamos a respirar un poco al menos hasta abril", adelantó.

Aparte de éste, durante el próximo año se mantendrá la exposición 'La Divina Comedia de Dante Alighieri ilustrada por Salvador Dalí' y 'Dalí en su Teatro-Museo visto por “Meli"', ubicada en el antecripta del Teatro-Museo de Figueres. En cuanto a los proyectos inmersivos, una de las apuestas de futuro de la fundación, actualmente se hace dos y hay dos itinerancias previstas para 2022. Se trata de 'Dalí, el énigme sans fin', que se podrá ver en París hasta el 2 de enero y el 'Inside Dalí' de Florencia, visitable hasta el 16 de enero.

Se reanudan, además, los dos proyectos editoriales iniciados en colaboración con la editorial alemana Taschen, que quedaron en standby durante la pandemia: una biografía de Dalí ilustrada con la casi totalidad de pinturas del artista y sus proyectos más destacados, y 'La vida Secreta de Salvador Dalí' revisada y comentada por el Centro de Estudios Dalinianos. Durante 2021, la fundación ha promocionado la obra y el pensamiento de Dalí a través de numerosos medios de comunicación y de las plataformas digitales y las redes sociales. Y se ha estrenado una plataforma en la que se ofrece en catalán, castellano, francés e inglés, la trilogía 'Salvador Dalí: en busca de la inmortalidad'. Por otra parte, la fundación participa en 'Europa Creativa', un proyecto de cooperación europeo que tiene por objetivo crear unos estándares de identificación de obras escultóricas de acuerdo con las normativas de la Unión Europea con un enfoque "innovador e interdisciplinario" ".

