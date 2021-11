Giró garantiza que el proyecto del Hard Rock está "donde estaba"

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha garantizado este miércoles que el proyecto del Hard Rock en el Camp de Tarragona "está donde estaba", al margen de la negociación de los Presupuestos catalanes de 2022 con la CUP, que critica el proyecto y pide retirar la inversión prevista en las cuentas. "Con la sociedad de la información, a menudo hay mucha desinformación y es un mal que sufrimos", ha dicho Giró en el pleno del Parlament, después de que la socialista Rosa Maria Ibarra le haya preguntado si mantienen o no esta inversión --de 120 millones de euros-- que la CUP pide retirar.

El conseller, que no ha abordado concretamente la inversión, ha asegurado que están a la espera del plan urbanístico del proyecto y que, cuando esté listo, este pasará a la Comisión de Urbanismo para tratar su aprobación: "Estamos a la espera de que esto pase". Ha defendido que Catalunya debe ser equilibrada y disponer de empleo más allá de Barcelona, y ha avisado de que "no será este conseller ni este Govern" quienes estén en contra de proyectos que cumplan con la normativa, generen riqueza para redistribuirla, que no supongan gasto público ni vulneren espacios naturales protegidos y que contribuyan a una Catalunya rica y equilibrada.

Ibarra ha acusado al Ejecutivo de Pere Aragonès de haberse puesto en manos de radicales y de estarse convirtiendo en el Govern del 'no', y ha exigido que no se retire la inversión para el Hard Rock y que el Camp de Tarragona no sea "víctima de un chantaje político y de un mercadeo" por la negociación presupuestaria con la CUP.