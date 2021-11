El Ayuntamiento prevé mayor intensidad de tráfico en hora punta en el túnel de Glòries

La apertura del túnel de Glòries en sentido Besòs podría generar mayor intensidad de tráfico en hora punta en los primeros días. Así lo afirma en declaraciones a ACN el gerente de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valdés, que lo relaciona con algo habitual cuando hay cualquier cambio de hábito en la movilidad. Con todo, confía en que se irá "apaciguando" con el paso de los días. Según explica Valdés, las pruebas de comunicación y los sistemas del túnel ya se han comprobado y el último paso ahora para abrirlo al tráfico el sábado es la conexión del actual vial en superficie y túnel. Esto, ha dicho, se realizará el viernes a partir de las 22.30 y consiste en la pavimentación del exterior, pintura y un cambio en la regulación semafórica.

Valdés recuerda que el túnel tiene un carril específico para el transporte público y destaca que la "complejidad" de la obra ha sido "muy alta", puesto que el túnel pasa por debajo de varias líneas ferroviarias y se ha tenido que trabajar con estas líneas funcionando. Pese a las condiciones complejas, éstas se han superado. En este sentido, Valdés señala que no se ha generado ninguna incidencia destacable y que técnicamente la complejidad se ha asumido "de la mejor forma".





Cambios en la movilidad

Con el túnel en funcionamiento en sentido Besòs la salida de la ciudad por la C-31 se realizará por dentro del túnel. El otro sentido se abrirá a principios del próximo año. La apertura del túnel en sentido Besòs comportará algunas modificaciones en la movilidad. A partir del sábado 6 de noviembre, el acceso al túnel se realizará desde la Gran Vía de les Corts Catalanes, a la altura de la calle de Padilla. El túnel dará servicio a todos los vehículos que vayan en dirección Badalona/Mataró (C-31) ya quienes tengan que tomar la salida de la calle Bilbao. Los vehículos que accedían a la C-31 desde la calle Llacuna ya no podrán hacerlo desde este punto y tendrán que ir a buscar el tronco central de la Gran Vía desde la incorporación de la calle Selva de Mar, pasando por la calle Perú.





Por lo que respecta al tráfico local de la zona, la movilidad siempre se articulará a través de las calles del entorno del parque de las Glòries. Concretamente, se tendrá que utilizar la calle Castillejos (sentido mar), Bolivia (sentido Besòs), Badajoz/Independencia (en sentido montaña) y Aragón (en sentido Llobregat). Sin embargo, de momento, y hasta que no se abra el túnel de entrada a la ciudad a principios del 2022, los vehículos que se desplacen en sentido Llobregat podrán seguir atravesando por medio de la plaza. El carril de la derecha del tronco central de Gran Via, a la altura de la calle Padilla se desviará obligatoriamente para enlazar con la calle Castillejos. El lateral mar de Gran Via será exclusivo para bus, taxi y vecinos en el tramo Ciudad de Granada en Rambla del Poblenou, y también en el tramo de Marina en Padilla. Desde la calle Castillejos los vehículos no podrán acceder a la Gran Via.