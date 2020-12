El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aceptado ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero para intentar ganarlas: "Estoy preparado para presidir Catalunya. Acepto la candidatura". Illa sustituirá así a Miquel Iceta como candidato socialista para presidir el ejecutivo catalán.

"Me lo tomo como un acto de servicio", ha dicho en su intervención telemática en el Consell Nacional del PSC, que aprobará las listas de los socialistas a las elecciones, en la que ha afirmado que es un servidor público y que quiere estar donde pueda ser más útil. "Me dicen mis compañeros que puedo ser útil para resolver la situación que vive Catalunya. Si mis compañeros me lo piden, la única cosa que puedo decir es que estoy preparado", ha subrayado el ya candidato socialista.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que su propuesta de situar al ministro de Sanidad como candidato a la Generalitat a las próximas elecciones catalanas, es una propuesta para un "nuevo combate, no una batalla para algunos escaños más o ser la segunda fuerza política del país, sino una batalla para lograr la Presidencia de la Generalitat".

En su discurso ante el Consell Nacional extraordinario de la formación que debe aprobar la candidatura y que se celebra de forma telemática, Iceta ha reivindicado su decisión con vistas al 14F: "En la designación de nuestro candidato debemos demostrar que queremos ganar, que queremos gobernar, que queremos presidir la Generalitat, que vamos a todas y no cederemos ni un palmo de terreno", ha exclamado. "Propongo que ofrezcamos a la sociedad catalana no un candidato, sino un presidente, el presidente Salvador Illa", ha resumido.