Las entradas a espectáculos no permitirán cambiar de comarca

Las entradas a espectáculos culturales en Cataluña no permitirán cambiar de comarca, en virtud de las nuevas medidas para frenar la pandemia del coronavirus, aunque sí que seguirán permitiendo una mayor flexibilidad para la vuelta a casa durante el toque de queda. Así lo ha explicado la consellera de Cultura Àngels Ponsa este viernes, durante una rueda de prensa posterior al anuncio de las restricciones de cara a la Navidad, que entrarán en vigor el próximo lunes y se prolongarán hasta el 11 de enero.

"Uno de los factores que se pide desde las autoridades sanitarias para controlar el aumento de datos es la reducción de la movilidad, así que, de momento no", ha respondido Ponsa, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de movilidad comarcal por motivos de ocio cultural. Con todo, Ponsa ha valorado que el Govern no ha tomado medidas drásticas ante el Covid-19 en este ámbito; si no que, gracias a que declaró a la cultura bien esencial el pasado mes de septiembre, la Generalitat ha podido hacer "cirugía fina".

Es el caso, ha asegurado, de la prolongación del toque de queda para espectáculos y espectadores; o el mantenimiento del aforo del 50% en los equipamientos culturales, con un tope de 1.000 personas, anunciado este mismo viernes por la consellera de Presidencia, Meritxell Budó.

"El sector cultural ha hecho muy bien su trabajo: ha acondicionado los espacios con ventilaciones forzadas; además de la mascarilla y la distancia, que son obvias; y ha hecho mucha inversión tanto en equipamientos públicos como privados", ha justificado la consellera. "La cultura es salud y la ciudadanía tiene que poder ir al cine, al teatro o a un concierto, porque esto ayuda a pasar este confinamiento de mejor manera; y con todos estos parámetros [de seguridad], se ha valorado mantener la cultura tal como estaba", ha dicho.