Cuatro trabajadores de la construcción han muerto en menos de un mes en Catalunya

Cuatro personas han muerto mientras trabajaban en empresas del sector de la construcción en menos de un mes en Catalunya. El último ha sido este miércoles, según ha informado UGT.

Dos de los siniestros mortales se produjeron el 15 y el 16 de diciembre de 2020 y el restante, el 7 de enero. Uno de los empleados perdió la vida cuando le cayó un tubo de poliuretano encima. El segundo estaba pintando la calzada cuando fue atropellado. El tercero, cayó de un cuarto piso. El más reciente, el cuarto, murió al caerle una piedra en la cantera de Ulldecona. A pesar de las paradas de actividad por la Covid-19, hasta octubre de 2020, 15 personas perdieron la vida trabajando en el sector de la construcción, sólo cuatro menos que en todo el 2019.

En un comunicado, UGT FICA lamenta la muerte de estos profesionales de un sector "altamente castigado por la siniestralidad y por la precariedad laboral" y exige "un cambio radical en relación con la administración para abordar esta lacra y sobre todo un cambio en la dinámica de trabajo que tiene la mesa de siniestralidad de la construcción ".

"La siniestralidad no se reduce sólo con declaraciones de buenas intenciones en reuniones interminables. Ni tampoco respondiendo que no hay dinero cuando se exige que se refuerce la Inspección de Trabajo. Ni pidiendo que no se criminalice las empresas infractoras cuando pedimos campañas duras de concienciación ", añade el sindicato que cree que las campañas que actualmente hace la administración en materia de seguridad "no están sirviendo para nada ".