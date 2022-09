La xarxa de llars d'infants privades preocupades pel seu futur

Segons càlculs de l’Associació Catalana de Llars d’Infants només augmentant uns 200 euros al mes la subvenció que s’atorga actualment a les llars d’infants privades per a les famílies d’infants de P2 es podria cobrir gairebé el cost de la plaça i assolir la gratuïtat plena del darrer curs de l’escola bressol.

A partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona i de l’associació d’educació infantil de primer cicle, s’extreu que el cost mensual d’una plaça escolar pública és molt més del doble que una de privada, 678 euros vs. 286 euros (veure taula adjunta), sense tenir en compte altres depeses importants, com les de construcció, en el cas de la pública.

“Per tant, si als 72 euros mensuals de subvenció que el Govern destina a les famílies d’infants de P2 que van a la privada hi afegim uns 200 euros (en 11 quotes), ja assolim pràcticament el cost total de la plaça”, afirma Adolf Baqués, portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants.

Segons Baqués, la situació actual és “molt injusta” per bona part de les famílies que, per les seves preferències educatives o perquè no han tingut accés a la pública, han d’abonar el cost que suposa portar els seus fills a una llar d’infants privada.

“Tenint en compte que les llars d’infants privades escolaritzen el 40 % dels alumnes del nostre país, ens trobem davant d’un escenari que dista molt de l’equitat en l’accés a l’educació que es va prometre des del Govern”, assenyala.

“I més, en el context de recessió econòmica actual, que complica, encara més, la situació de moltes famílies”, afegeix.

El portaveu explica que per acomplir amb l’equitat promesa pel Govern amb un primer cicle d’infantil gratuït seria un sense sentit que es creessin noves escoles bressol públiques, quan es disposa de llars d’infants privades suficients, amb els equipaments i els professionals necessaris per cobrir tota la demanda.

“Disposem d’una xarxa educativa on conflueixen entitats de naturalesa diversa i això és el que fa ric en nostre sistema d’ensenyament”, assegura Adolf Baqués.

Repercussió de la gratuïtat del P2 en el nombre de matriculacions Dies abans de l’inici del nou curs es va difondre una enquesta entre els més d’un centenar de centres educatius que pertanyen a l’Associació Catalana de Llars d’Infants a fi de conèixer quina era l’afectació de la gratuïtat del P2 a les escoles bressol públiques.

Dels resultats obtinguts destaca que gairebé el 80 % de les llars d’infants considera que la gratuïtat exclusiva del darrer curs de l’escola bressol a la pública ha repercutit en el nombre de matriculacions i el 40 % dels enquestats afirma tenir-ne menys que a l’inici del curs passat.

“Algunes llars, fins i tot han hagut de tancar per aquest motiu”, assenyala el portaveu. “Cal tenir en compte que, amb la gratuïtat del P2, famílies que podien assumir el cost d’una llar d’infants privada han optat per la pública, mentre que famílies amb pocsrecursos s’han quedat fora del sistema educatiu, excloent els seus infants de la és una etapa clau en el seu desenvolupament”, explica el portaveu.

“Això, sumat a la baixada de la natalitat, ha provocat la inviabilitat d’algunes llars, sobretot de regions amb poca densitat poblacional”, afegeix. Una altra dada interessant de l’enquesta és més de la meitat de les llars privades afirma que les famílies li han manifestat que se senten discriminades en aquesta primera fase de gratuïtat de l’escola bressol.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Les famílies estan confuses, se senten estafades... l’inici del camí cap a la teòrica gratuïtat ens ha trasbalsat a tots i ha modificat les bones dinàmiques a les quals estàvem acostumats a l’inici del curs”, assevera Baqués.

El 60 % de les llars d’infants, preocupat pel seu futur

Els resultats de l’enquesta difosa recentment per l’Associació Catalana de Llars d’Infants reflexen que, malgrat la situació del sector és millor que durant la pandèmia, gairebé el 60 % de les llars d’infants enquestades encara pateix per la seva viabilitat, el 18 %, per al curs actual, i quasi el 40 %, de cara al curs 2023-24.

“Totes aquestes dades evidencien que ens trobem en un inici de curs agredolç, ja que per fi podem deixar enrere les mascaretes, els grups bombolla i la resta de restriccions, i recuperar l’esperada normalitat, però bona part de nosaltres seguim estant en la corda fluixa”, conclou el portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants.

A herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu de l’Associació Catalana de Llars d’Infants, Adolf Baquès (àudio).