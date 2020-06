Vuelven las itv: estas son las novedades

Ya puedes pedir cita previa para realizar tu inspección técnica de vehículos( ITV), tanto de coches como de motos. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la directora de comunicación de CERTIO ITV, Jasmina Zaballos, ha explicado que: “ Todas las estaciones de ITV tienen sus protocolos de actuación contra el coronavirus para evitar, lo más posible, los contagios. Estas medidas, afectan y obligan con ciertos requisitos a todos los conductores que quieren pasar la ITV”.

ES IMPRESCINDIBLE LA CITA PREVIA PARA PASAR LA ITV

Jasmina ha concretado las medidas diciendo: “ Es Imprescindible cita previa ITV para todo tipo de inspecciones (periódicas, segundas, reformas, duplicados, etc.). Debes llevar mascarilla. Un sólo ocupante por vehículo, o sea, el conductor. Limitación de aforo en las oficinas respetando la distancia de seguridad. Pago con tarjeta. El inspector no accederá en ningún momento al interior del vehículo. Una vez finalizada, no te bajes del coche para buscar la documentación. El operario te la llevará".

EN ESTOS MOMENTOS NO SE MULTA POR CIRCULAR CON LA ITV CADUCADA

La directora de comunicación de CERTIO ITV también ha dejado claro que: “ Si te caducó la ITV durante el Estado de Alarma, estás de suerte, se prorroga su validez . De este modo, podrás utilizar el vehículo normalmente sin riesgo a multas. De todas formas, te recomendamos tranquilidad. En los primeros días de apertura es seguro que las estaciones de inspección no puedan atender la demanda en un primer momento. Por eso, y porque habrá unos plazos amplios para que puedas pasar la inspección lo mejor es esperar unos cuantos días para solicitar cita previa. Cita previa que es obligatoria por el coronavirus”. Además, al no poder entrar el inspector en el interior del vehículo, Jasmina ha destacado que: “Dará una serie de indicaciones para que el conductor colabore en la comprobación de algunos aspectos importantes y por ello, será útil que presente el vehículo en la línea de inspección con las puertas y portones desbloqueados. En concreto el inspector podrá dar, entre otras, estas instrucciones relativas a: Estado de los Testigos del cuadro de instrumentos. Encendido y apagado del motor. Pedales de freno y acelerador. Elementos interiores del vehículo, correctamente sujetos, sin aristas. Montaje o desmontaje de elementos como sillas y dispositivos infantiles. Puede que el conductor tenga que anotar marcas de homologación de algún elemento”.

