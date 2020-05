Volver a trabajar con los niños en casa: un nuevo reto en el desconfinamiento

No es lo mismo conciliar el sueño que conciliar el trabajo con niños en casa. Ni una cosa ni otra es posible mientras dure la pandemia del Covid-19. Para dormir bien existen remedios muy útiles, para poder teletrabajar en casa o volver al trabajo después del confinamiento con niños a tu cargo, es muy complicado. Así lo ha explicado hoy en “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”, María Rodó, Investigadora de la Univesitat Oberta de Catalunya ( UOC) y experta en conciliación y género. “Los consejos no hay que dárselos a madres y padres ”, ha dicho la profesora, “Habría que pensar como, colectivamente, podemos resolver estas cuestiones. Osea, volver a trabajar y no tener a nadie para dejar los hijos o dónde dejarlos”.

"YA TE ESPABILARAS"

Para María:“Aquí lo que está pasando es que se está practicando el “ya te espabilaras” para cuidar a tus hijos. Se está dejando todo a la responsabilidad individual”. El problema fundamental, para la investigadora es que: “Cuando se habla de conciliación familiar hay que tener en cuenta que las personas que trabajan cuidando niños o personas mayores, no se considera ni socialmente ni políticamente ni colectivamente un trabajo”.

SIN AYUDAS PARA LOS PADRES

Trabajar en casa a causa del confinamiento es totalmente incompatible con cuidar a los hijos y, según María Rodó, “Supone unos niveles de estrés muy importante, sobre todo para las mujeres”. Sobre las ayudas en esta época de confinamiento o antes, a la conciliación familiar, la profesora de la UOC cree que: “España es el único país de Europa que no ha contemplado medidas de apoyo a los padres”. La investigadora ha sido contundente al afirmar que: "En España parece más importante ir a una terraza a tomar una cerveza que tener a alguíen que te cuide a los niños para poder ir a trabajar durante la desescalada del Covid-19".