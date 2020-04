El volum de persones exposades al COVID-19 és molt menor, segons el Dr. Benito Almirante de la Vall d'Hebrón

Avui el cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebrón ha donat un missatge optimista a Herrera a Cope Catalunya i Andorra :

“El volum de persones exposades a la malaltia és molt menor, i això vol dir que el confinament és eficient” .El doctor Almirante tambè ha comentat:”El pavelló poliesportiu ja no el fem servir per tenir malalts de covid-19 i l’estem condicionant per fer-hi coses com, per exemple, l’hospital de dia”.Pel que fa als nous casos ha destacat :“Avui, no hem vist rebrot de casos nous. Si en els pròxims tres o quatre dies no es produeix, sabrem que no hi ha hagut un efecte negatiu del desconfinament de treballadors de la setmana passada. Fet improbable degut a la tendencia que portem fins ara”. La Vall d’Hebron participa en un estudi a escala mundial que investiga els efectes del redemsivir, un fàrmac que fins ara es feia servir en el tractament de l’Ebola però que també podria tenir efectes positius en el cas del covid-19.

