Vols ajudar a que els nens entenguin el que llegeixen?

Projecte LECXIT una iniciativa de la Fundació Bofill per millorar la comprensió lectora del nens. Un projecte va néixer l'any 2011 quan la Fundació Bofill va detectar que una quantitat importants d'infants patien una manca important de comprensió lectora.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Lluís Más ,coordinador del projecte Lecxit, ha explicat que “ Des de l'any 2018 va començar la campanya “compendrà la lectura ,compendrà la vida “ que és un repte per la ciutadania perquè s'impliqui a travès del voluntariat en el Projecte Lecxit i per tant en la comprenssió lectora de l'alumnat “.

LLuís Más ha destacat que " La compressió lectora dels nens passa per l'acompanyament lector dels adults i per ajudar als petits a que decobreixin el gust per la lectura" .Qui vulgui participar com a voluntari pot fer-ho dedicant una hora a la setmana . Tota la informació està al web lecxit.cat.

Aquest i altres temes pròxims pots trovar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai la ultima hora informativa comptada de forma agil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'amplian a les 15.05 hores en “Esports Cope” o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.