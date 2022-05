Un virus per lluitar contra el càncer de pàncrees

Un assaig clínic de l'Institut Català d'Oncologia i l'Idibell mostra la seguretat i el potencial d’un virus oncolític contra el càncer de pàncrees avançat.

L’assaig clínic en fase 1 mostra que l’administració del virus VCN-01 és viable i una possible nova eina en el tractament d'aquests càncers.

Els resultats preliminars mostren que el virus és actiu, arriba al tumor primari i a les metàstasis, i desencadena la resposta dels sistema immunitari.

A més, a les dosis establertes com a recomanades, no desencadena efectes adversos greus. Els virus oncolítics son virus modificats genèticament per reconèixer i atacar les cèl·lules tumorals. Es tracta d'un tipus d'immunoteràpia innovadora amb un gran recorregut en el tractament contra el càncer.

En aquesta línia, s'acaben de publicar els resultats d'un assaig clínic en fase 1 en el qual es demostra la seguretat del virus oncolític VCN-01, i a més, es presenten encoratjadors resultats preliminars de la seva activitat antitumoral.

L'estudi multicèntric, liderat per Ramon Salazar, cap de grup de recerca de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), la Universitat de Barcelona, membre de Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa del Càncer (CIBERONC) i recent nomenat director general de l’ICO, demostra que l'administració intravenosa del virus no desencadena efectes adversos importants. Només en alguns casos, els pacients presenten febre o símptomes gripals que acaben revertint.

Tot i els avenços recents, el pronòstic dels pacients amb càncer de pàncrees encara és força pobre, amb una supervivència mitjana inferior a un any.

En el present assaig clínic, publicat a la revista 'Journal of ImmunoTherapy of Cancer' s'ha fet una aproximació de l'eficàcia que tindria la combinació del virus oncolític amb la quimioteràpia estàndard per aquests pacients.

Els resultats preliminars mostren que el virus és capaç d'arribar fins als tumors primaris i les metàstasis, que és actiu i que incrementa l'activitat del sistema immunitari contra els tumors.

"Les dades obtingudes en aquest assaig clínic mostren la seguretat i el potencial de la immunoteràpia amb el virus VCN-01. Aquestes dades ja han estat revisades i s'espera poder començar un assaig clínic de fase 2 amb el mateix virus la segona meitat del 2022", diu Salazar.

VCN-01: un virus oncolític millorat

La utilització de virus oncolítics en càncers avançats, en els quals ja s'han generat metàstasi, força a realitzar administracions intravenoses que permetin al virus arribar a totes les localitzacions.

Aquest tipus d'administració presenta certes limitacions, ja que, per una banda, el filtratge al fetge o la melsa redueix la disponibilitat del virus, i per l'altra, augmenten les possibilitats de generar efectes col·laterals no desitjats.

El virus VCN-01, propietat de l'empresa VCN Biosciences, start-up sorgida de l'Idibell, aborda aquestes limitacions a través de dues modificacions genètiques claus.

Primerament, expressa una proteïna de superfície que impedeix que el virus quedi retingut al fetge i que el dirigeix cap al tumor.

A més, expressa un enzim que degrada la matriu extracel·lular del tumor, facilitant la propagació del virus pel tumor i l'acció del sistema immunitari.

