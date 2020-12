El virólogo Albert Bosch explica cuándo volverá la normalidad gracias a las vacunas

“Yo creo que en enero empezará la vacunación contra la Covid-19 en España·. Son palabras de Albert Bosch, presidente de la Asociación Española de Virología, hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Para el doctor Bosch: “La llegada de las vacunas no debe provocar en la sociedad ningún tipo de relajación. Eso sería lo peor que podriamos hacer”.

EL PRÓXIMO VERANO PODEMOS LLEGAR A UNA INMUNIDAD DEL 60 O 70 % DE LA POBLACIÓN

El virólogo lo tiene claro,”Pese a las medidas de desescalada que hoy han entrado en vigor en Cataluña,y teniendo en cuenta que todavía estamos en la segunda ola de pandemia y no en la tercera, hay que seguir con las medidas clásicas de protección “. Albert Bosch también ha comentado que: “Sumando la inmunidad adquirida por quienes han pasado el covid,sumando la inmunidad que ofrecerá la vacunación y sumando también la mejora que tendremos en el periodo cálido del próximo verano, podemos alcanzar una inmunidad próxima i teórica al 60 o al 70 por ciento de la población”.

EL CORONAVIRUS TAMBIÉN PUEDE MUTAR

Respecto a la posible mutación del Covid-19, el doctor Bosch ha dicho: “Todos los virus como el coronavirus pueden mutar, pero este tipo de virus hace que más o menos se mantenga fiel y que no varíe demasiado. No variará tanto como el virus de la gripe y tendrá delante una presión selectiva como es la vacuna”. Para el presidente de a Asociación Española de Virología: “ Eticamente no pueden obligar a nadie a vacunarse, ahora yo encuentro absurdo no quererse vacunar”. El virólogo ha hecho un llamamiento a que la población no baje la guardia durante las próximas fiestas navideñas.