Una sola agressió, una sola discriminació cap al col·lectiu LGTBI+ ens hauria de preocupar molt. I sí, no són fets aïllats i estem davant d’incidències que augmenten any rere any. El 2021 ha estat l’any on s’han registrat més violències envers el col·lectiu, segons l’informe de l’Observatori contra l’Homofòbia . Són fets molt greus que fan activar totes les alarmes.





De segur, això és només la punta d’un iceberg. A causa de l’estigma que encara comporten els temes relatius a l’orientació sexual i la identitat de gènere, la violència i la discriminació contra les persones LGTBI+ queda freqüentment sense denunciar, sense documentar i, en conseqüència, sense castigar.





La intensificació de la feina de conscienciació sobre els nivells de violència i discriminació als quals les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i de gènere no conforme es veuen sotmeses cada dia és, en ella mateixa, una mesura essencial per fer front a aquest flagel. La feina d’acabar amb aquesta violència i discriminació és difícil i lenta. Bàsicament perquè la reclamació d’aquests drets no ha estat suportada moltes vegades per institucions que ho haurien d’haver fet, sinó que s’han vist liderades per un moviment de reclamació de drets de baix cap a dalt, per la pressió de moviments i grups socials cap a institucions locals, nacionals i internacionals.





Aquest informe és una peça fonamental entre les diverses iniciatives per reconèixer la realitat com a element essencial en l’establiment de la veritat històrica, i en el procés de reparació i de reconstrucció del teixit social. Reuneix tres característiques bàsiques per aconseguir l’eficàcia d’aquesta lluita -que és una lluita per la dignitat i pels drets-: el seu punt de partida és el reconeixement del problema a abordar; està basat en dades empíriques; i s’ha dissenyat i aplicat amb la participació de les comunitats, les persones o les poblacions interessades.





Les dades que ens proporciona serveixen per combatre les polítiques negacionistes i posen de manifest la necessitat de fomentar una política de reconeixement de la violència i la discriminació per motius d’orientació sexual o d’identitat de gènere, així com conscienciar sobre la magnitud dels problemes estructurals que comporta i de la necessitat de buscar també solucions de caràcter estructural.





Aquesta lluita ens interpel·la a totes i tots. És una lluita de drets humans, des d’una perspectiva interseccional. Es basa en dos principis que fonamenten les normes nacionals i internacionals de drets humans: igualtat i no discriminació.





Tot i això, encara persisteixen discursos i actuacions que pretenen justificar la desigualtat, i estigmatitzar i preservar un determinat status quo. Front això, ens cal reivindicar que la lluita per la dignitat dels drets del col·lectiu LGTBI+ és una lluita per una humanitat diversa de la qual tots i totes formem part.

Un parell de dades:

Aquest 2021 s’han denunciat 107 incidents a Barcelona, de mitjana un cada tres dies. Al conjunt de Catalunya, el nombre es multiplica per dos i s’eleva fins a 267.

Els resultats de l’última enquesta de l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea van posar de manifest que el 38 % de persones LGTBI havien rebut insults, amenaces i assetjament en els últims 12 mesos.A la resta d´Espanya aquesta xifra s’eleva al 41 %.