Vint mil alumnes no faran l'FP que volen

El departament d'Educació treballa per cobrir la gran demanda de cicles mitjans i superiors de Formació Professional (FP) que s'ha registrat enguany.

El seu conseller, Josep González-Cambray, ha explicat que estan estudiant com poden donar resposta a les 24.000 peticions que resten pendents.

De moment, s'han alliberat un total de 8.000 llocs (4.000 als cicles mitjans i 4.000 als superiors) per part d'aquells alumnes que tenien plaça, però no s'han matriculat finalment. Ara, amb "la foto real", Cambray ha obert la porta a un possible increment, un cop s'hagi analitzat la situació de cada cicle, en els diferents municipis.

"Havíem d'esperar la matrícula, que es va tancar ahir, i ara podrem prendre les decisions que facin falta perquè la majoria d'alumnat pugui accedir al cicle que ha triat", ha apuntat el titular del departament. Així, ha subratllat que "en els casos on es pugui" s'incrementarà l'oferta fins al 8 de setembre. "Aquest any s'ha registrat una demanda excepcional per diferents motius i li donarem la millor resposta possible", ha afegit.

El Govern aprova dimarts que ve la nova Llei d'FP per a consolidar la modalitat dual

El Govern aprovarà previsiblement aquest dimarts 7 de setembre al Consell de Ministres l'avantprojecte de Llei orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional i la remetrà al Congrés per a la seva tramitació parlamentària.

El text va ser presentat en primera lectura en Consell de Ministres el passat 15 de juny, quan encara era ministra d'Educació i FP Isabel Celaá. Ara serà la nova titular d'aquesta cartera, Pilar Alegría, l'encarregada de defensar el text de l'Executiu





L'avantprojecte de Llei orgànica d'ordenació i integració de la formació professional sigui suficientment obert i flexible a les especificitats de cada territori" i, per tant, "preservi aquells models de FP que funcionen, com és el cas del Sistema de Formació i qualificació professionals de Catalunya".





Cal la concreció d'un sistema únic "que reconegui totes les realitats i potencialitats preexistents", i veu necessari "fer un esforç per aconseguir una integració plena entre la formació del sistema educatiu i la del sistema laboral". Segons sosté, està "sobradament demostrat" l'avantatge d'abordar l'FP des dels dos àmbits i constaten que en el cas de la llei estatal "es mantenen dos sistemes estancs" en lloc d'impulsar una integració.



A Herrera a COPE Catalunya hem parlat d'aquest tema amb el responsable d'FP UGT educació, Jesús Martín. (audio)

