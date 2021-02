Hoy en Cope Catalunya i Andorra hemos hablado con Steffi Mallerin, alemana de nacimiento, pero vive en la comarca del Maresme. Acaba de publicar el libro “Mi vida con el Bicho. Superar el cáncer de mama” . Libro recomendado para las mujeres que han sufrido cáncer de mama , lo estén padeciendo o lo puedan tener. También ,como nos ha dicho Steffi durante la charla, para los más cercanos a la mujer con el bicho. Steffi ha destacado durante la entrevista la papel de su marido durante sus dos tumores de mama. En el capítulo : “Si tienes limones, haz limonada”, dedicado a su marido, la autora destaca el gran papel de su compañero para superar la enfermedad. Steffi también nos ha comentado las claves para no recaer y pasar miedo cuando la enfermedad se esta curando. Como reseña añadimos la reseña que la autora hace del mismo: 'Mami, ¿qué está pasando?' Casi nunca estaba enferma. Siempre me decía: 'El día que me pase algo, ya verás, será 'heavy''. Pues así fue: de 5 pasamos a ser 6 en la familia. Al inquilino nuevo lo llamé el 'bicho' y entré en el 'Club Privé'. Empecé una carrera de fondo. Porque el cáncer de mama de ROSA bien poco tiene. Es más bien de color MARRÓN CACA. Cuando uno de los tratamientos acabó, pensé que la carrera llegaba a su fin. 'Steffi, estás estupenda', me decían. ¿Realmente estaba tan estupenda como la gente me veía?”. Hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Un año más, personas y organizaciones de todo el mundo se suman a esta fecha para concientizar e informar sobre los alcances de esta patología. El cáncer mató a 10 millones de personas en 2020, la mayoría en países de renta baja y media, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras advertir de que en las próximas décadas los nuevos casos aumentarían para llegar a ser casi un 50 % más altos en 2040.