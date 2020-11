És viable el pla de vacunació contra el coronavirus del govern espanyol?

Estarà vacunada gran part de la població espanyola durant el primer semestre de l'any 2021? aquesta es la proposta del govern espanyol. Avui a Herrera a Cope Catalunya hem parlat del tema amb el doctor Fernando Moraga-Llop, vicepresident de l’Associació Espanyola de Vacunologia i expresident de la Societat Catalana de Pediatria l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Es tracta d’un pla únic de vacunació, que és una estratègia flexible que s’ha estat treballant i consensuant, durant dos mesos, entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes des que van acordar constituir un grup d’experts per elaborar-lo. A aquest grup hi pertany, precisament, l’Associació Espanyola de Vacunologia. Moraga-Llop no creu que es compleixin els pronòstics. El pla diu que el primer trimestre del 2021 es vacunaran els grups d’alt risc. Després, 14 grups més, considerats vulnerables, durant el primer semestre. El doctor Moraga diu : “ Jo no m’ho crec. No hi ha tantes vacunes.Pel que fa a l’edat de vacunació, el doctor admet que els nens no són prioritaris, i, per tant, diu que primer es farà als adults. Les vacunes del covid seran per a majors de 18 anys. Es fan assajos a partir dels 12 anys. No serà un grup prioritari”. Ja hi ha diverses vacunes que sembla que estiguin a punt d’arribar. Oxford, Pfizer, Moderna... Moraga-Llop explica que la que més avantatges té és la d’Oxford , però admet que cal ser prudents. El pediatre i vacunóleg diu que: “La vacuna més factible que arribi a tot el món és la d’Oxford d’AstraZeneca perquè es conserva a temperatura normal i és la més barata”. Tambè ha dit que : “Fins que no es publiquin els treballs a les revistes científiques no es pot saber quina de les vacunes és la més eficaç. Primer s’ha de veure el treball, i després, fer la roda de premsa”. El especialista recorda que: “ L’objectiu de la vacunació no és que arribi a tota la població, sinó aconseguir una immunitat de grup. Per aconseguir la immunitat de grup cal que es vacuni entre un 60% o 70% de tota la població”.