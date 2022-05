La verola del mico s'escampa

La verola del mico és endèmica de l'Àfrica central i occidental i ara ha fet el salt a Europa, s'han confirmat quatre casos a Catalunya. Parlarem amb l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, Daniel López-Acuña.



- Hauria d'haver-hi una alarma social?



No, és evident que estem sensibilitzats amb la covid-19. És important establir una alerta epidemiològica per estar atents i poder detectar aquests brots, però no té el potencial de transmissió massiva i de fàcil contagi com la covid-19. Així i tot, és una malaltia que hem de frenar perquè no tingui una extensió major.



De vegades hi ha confusió a través dels mitjans de comunicació i vull recordar que no és que hagi retornat la verola o que s'hagi reactivat, s'ha produït per un virus semblant a la verola, però diferent, és com un cosí segon de la verola en humans que va ser erradicada en el 1980.



- S'ha comentat que la vacuna de la verola és efectiva en un 85% contra aquest cosí segon de la verola.



Exactament, quan no existeix una vacuna per la verola del mico tenim la sort de poder utilitzar la vacuna de la verola humana. Això ajuda al fet que no els desenvolupi la malaltia.



- Com ha arribat fins aquí aquest virus?



Crec que hem d'analitzar diferents punts del problema. Un d'ells és que estem esborrant les fronteres entre la interacció de l'animal salvatge i els éssers humans a través de l'explotació de zones selvàtiques o per culpa del canvi climàtic, per això, hem tingut tantes expressions de malalties emergents què són resultat de malalties d'animals que poden ser transmeses a persones. S'han produït al llarg d'aquests anys brots per contacte esporàdic de persones que van viatjar a l'Àfrica i que van tenir contacte amb persones infectades o a través de persones que van tenir contacte amb mascotes infectades o introduïda per persones que van viatjar a aquell país.