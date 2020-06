Verdades y mentiras sobre las mascarillas para protegernos del covid

¿Existe algún método sencillo y casero para comprobar la efectividad de una mascarilla sanitaria? La sabiduría popular, que aveces no es tan sabia, ha hecho correr estos días por las redes sociales un rumor que dice: “Si no puedes apagar una vela soplando con una mascarilla colocada en la cara, esa mascarilla es de las buenas”. Una afirmación falsa, según ha confirmado hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra el Doctor Rafael Padrós, responsable de riesgos laborales del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Para el Rafael Padrós, “Las mascarillas no sirven para nada si no se cumplen las otras normas básicas de higiene y protección. Osea lavarse las manos, mantener la distancia social, estar en un lugar ventilado y respetar el número de personas que nos acompañan”.

¿MASCARILLAS HIGIÉNICAS O QUIRURGICAS?

Respecto a los tipos de mascarillas, el responsable de seguridad laboral de Sant Pau ha diferenciado: “ Entre una mascarilla higiénica y una quirúrgica, la diferencia es que la primera está pensaba para personas sanas y cumple una normativa de fabricación y validación diferente a la quirúrgica. Esta mascarilla, la quirúrgica, se fabrica en cuatro modelos porqué se utiliza en más ámbitos”. Ambas mascarillas es recomendable usarlas entre cuatro y veinte horas. No obstante, el doctor Padrós ha añadido que:” Si la mascarilla no se deteriora la podemos utilizar más horas”.

MASCARILLAS CASERAS HECHAS CON TELA DEPORTIVA

De las mascarillas caseras, confeccionadas con todo tipo de ropa, Rafael Padrós ha recomendado hacerlas con tejido deportivo por los componentes que contiene. En cuanto a las pantallas protectoras transparentes, el médico ha sido claro: “Si nos acercamos mucho a una persona, la pantalla sin mascarilla no nos protege del Covid-19”.