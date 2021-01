Ventatges i inconvenients del teletreball

Avui el teletreball és el tema que hem tractat amb la Cristina Torre, secretari d'acció sindical de CCOO de Catalunya. Els empleats que treballen des de casa estan més mal pagats que els que fan la feina des de l’oficina. També tenen menys protecció de l’empresa. Ho diu l’informe anual de l’Organització Internacional del Treball (OIT), que exigeix a les administracions que facin canvis legals per afavorir un treball des de casa saludable i de qualitat. A Catalunya i l’estat espanyol, menys del 5% dels treballadors feia la feina des de casa abans de la pandèmia. Amb el coronavirus, el teletreball va créixer molt i ara, com a mínim, un de cada cinc assalariats treballa des de casa. L’estudi de l’OIT alerta que a bona part dels països qui teletreballa ingressa menys diners que un altre assalariat de la mateixa empresa o d’una altra amb el mateix tipus de responsabilitats. Segons l’OIT, la flexibilitat horària és un dels avantatges del teletreball, però asseguren que en els països amb ingressos baixos o mitjans, els teletreballadors fan part de la feina “de manera informal”. A finals del 2019, la mitjana mundial de treball des de casa era de menys del 8%, i ara l’estudi creu que se situarà al voltant del 25% (és a dir, que un de cada quatre treballadors no va a cap oficina). De cara als propers anys, l’organització creu que augmentarà a poc a poc el nombre de teletreballadors. Per això fa una crida als governs perquè facin les reformes legals que calguin per garantir un treball des de casa coherent i remunerat amb igualtat de condicions.