"Si la velocitat de propagació no baixa del 0,9 tardarem dos mesos en fer la desescalada"

Segons el Departament de Salut la velocitat de reproducció del coronavirus a Catalunya es del 0.90. Una dada que va baixant però tímidament i per això ja es parla de “certa estancada”. El professor i investigador de la UPC,Daniel López-Codina, ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que: “ si seguim així, no començarem la desescalada de la segona onada fins d’aquí a dos mesos. Si ens quedéssim estancats en una R de 0,’9, necessitariem 2 mesos per arribar als 1000 contagis diaris que es la dada per començar a desescalar. En aquest sentit, des de la UPC adverteixen que: “Si s’aconsegueix baixar l’anomenada R (velocitat de reproducció de la malaltia) a 0,8 la desescalada seria d’aquí a un mes i si es baixés al 0.7 amb 15 dies. Si aconseguíssim baixar a una R de 0,8 amb un mes ja hi tornaríem a ser i si baixéssim més això voldrà dir que la pendent farà molta més pendent i que anem avall més ràpidament”. Per veure si les noves mesures restrictives funcionen encara hem d’esperar uns dies. Ara, recorda el professor , “estan fent efecte tot just el tancament de bars i restaurants de mitjans del mes d’octubre” .El que si que ha funcionat a la perfecció, segons el professor de la UPC, es el tancament perimetral per municipis del cap de setmana que ha reduit la mobilitat en més d’un 75%. En canvi, insisteix, no han millorat les dades del teletreball en relació a les últimes setmanes. El professor López-Codina tambè ha consdierat una bona noticia que Pfizer digui que la seva vacuna és efectiva en un 90 per cent dels casos pero "encara no la tenim".