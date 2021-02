La variant britànica del coronavirus serà la dominant d'aquí unes setmanes?

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat aquesta setmana que s'ha detectat ja a Catalunya el primer cas de la variant sud-africana, el segon de l'Estat. Es tracta d'una persona de Barcelona que sembla que no té relació amb un viatge al país africà. Hem parlat del tema amb la doctora Ángeles Domínguez, cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Pel que fa a la soca britànica, s'ha observat en tot el territori en diferents proporcions, des d'un 3-5% a un 10-12% dels casos. Des de Salut constaten que la introducció d'aquestes variants ja s'ha produït als països de l'entorn de Catalunya, amb els que Catalunya hi té relació. Aquestes dues soques, juntament amb la del Brasil, són més contagioses. Des de el departament de microbiologia de Valld'Hebrón tambè ha dit que l'anàlisi per detectar la presència de variants es fa amb mostres aleatòries. Per això, no descarta que pugui haver-hi ja més casos de la variant sud-africana. Després de l'associació entre quatre grans hospitals per incrementar els esforços en el seguiment de les variants ja poden confirmar que la variant britànica s'ha detectat a tot el territori de Catalunya, amb majors proporcions en els nuclis urbans, com l'àrea metropolitana sud, on s'ha registrat fins a un 13% d'aquesta soca en les mostres analitzades. Les variants els preocupen perquè comparteixen una mutació que dona «major eficàcia a l'hora d'entrar» i són més transmissibles. De fet, des de la Generalitat , el dr. Argimon vaticina que segurament la britànica acabi sent la predominant a Catalunya en uns setmanes i per això, augura més casos de covid en general, ja que el virus es transmet millor. Amb tot, també va deixar clar que la variant no és més greu que el virus de Wuhan. D’altra banda, la variant britànica ja s’ha detectat a tot el territori català. En els nuclis urbans i, especialment, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en major proporció que fora dels centres urbans. A Barcelona hi ha un 9% de variant britànica, a l’Àrea Metropolitana Sud un 12% i entre un 7 i un 8% a l’àrea de la Metropolitana Nord.