Van pel bon camí les polítiques de recuperació?

Han sortit les dades d'ocupació i tot apunta que la situació millora amb una baixada de l'atur. Per valorar la situació de cara a un futur parlarem amb el Javier Velasco, director d'ADECCO institut.

-Les xifres són bones, però encara ens queda molt treball per endavant.

<< Les xifres són bones dins d'un entorn estacional quan habitualment ja són bones des del mes de maig, però hem de tenir en compte que ha millorat respecte a l'any anterior. És evident la gran pèrdua d'ocupació i afiliació en l'últim any i això trigarà a recuperar-se. La contractació en aquesta sortida de crisis inicia una recuperació, però amb una certa incertesa i hem de ser optimistes.>>

-A Catalunya fa la sensació que la recuperació és més lenta en comparació altres autonomies.

<< Hem de tenir en compte que encara el ritme internacional de vacunació no és el que ens agradaria, exceptuant els estats units o el regne unit, però aquest últim ha vetat a altres països com Espanya o Portugal que són íntims i això afectarà el turisme, de fet segurament que es realitzi una revisió en tres setmanes. Quan una comunitat que té un major nivell de creixement segurament al principi no creixerà tan ràpidament perquè per exemple Catalunya té una economia molt diversificada i no només depèn del turisme.>>

-Creus que anem pel bon camí?

<< No només hem de ser optimistes sinó que també ens hem d'arremangar i fer els deures. No només es tracta de treballar per superar una crisi, tenim molts reptes al davant i no són només tecnològics.>>