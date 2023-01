La vaga de sanitat encara sense negociació

Les vagues d'educació i sanitat previstes per finals d'aquest gener, continuen endavant. Des de la conselleria han agraït que es fes amb molt de temps d'antelació, i gràcies a això hi ha hagut alguns petits avanços. Ens dona més detalls el secretari general de metges de Catalunya, Dr. Xavier Lleonart.



- Com està la situació ara mateix?

La situació és absolutament decebedora perquè la conselleria ha malbaratat tot aquest temps que ha tingut des de l'anunci fins ara perquè encara avui dia no s'han assegut a parlar sobre quines són les millores que afectin el sistema sanitari i que millori la qualitat que els ciutadans reben. És una pena perquè ho vam fer amb tota la bona fe del món, vam mirar denunciar-ho amb molt de temps perquè hi hagués marge per negociar, però encara avui dia no hi ha hagut cap contacte formal. La ciutadania ha de saber que si comencem aquestes mobilitzacions l'únic responsable serà la conselleria.



- Vam parlar fa un mes d'aquest tema i encara no hi ha hagut cap contacte?



L'únic contacte formal que hi ha hagut a escala de la negociació del conveni de la sanitat concertada. Ja hem dit per activa i per passiva que res arregla els problemes que té el sistema sanitari i que la nostra reivindicació no només va de condicions laborals i retributives sinó que també de condicions assistencials, la qual cosa no es negocia en una taula de conveni, es negocia a una taula amb professionals escoltant i posant solucions a les propostes que fan.



- Fa la sensació que hi ha una mena de maltractament cap a la sanitat pública.



Sense cap dubte i et diré més, el gran problema de la sanitat actualment és conceptual, és a dir, el concepte que tenen les administracions del que ha de ser el sistema sanitari. Tot aquest embolcall que està als voltants del sistema sanitari com són els polítics, tècnics, assessors o patronals, estan tractant el sistema sanitari com si fos una cadena de muntatge en la qual els metges són peons. És un concepte totalment erroni i ens està portant aquesta situació.