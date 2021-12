La vaga dels transportistes continua endavant

El Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) manté la vaga prevista per als dies 20, 21 i 22 de desembre després de la reunió que els seus representants han mantingut aquest dijous amb la secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, a la seu del Ministeri.

A parer de la CNTC, la proposta de l'executiu estatal per millorar les condicions laborals dels conductors i establir un "pulmó econòmic immediat" per a professionals i empresa suposa "un cert avenç" en relació a l'últim document que se'ls havia presentat, però "encara queda lluny" dels objectius de l'agrupació. A la reunió s'ha emfatitzat la "necessitat" que aquestes mesures s'introdueixin per un procés legislatiu "de celeritat extrema".

Segons ha indicat el CNTC en un comunicat, al final de la reunió ha comparegut la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha mostrat "preocupació" per l'estat del sector, ha manifestat el coneixement dels "problemes exposats" a la negociació i ha posat sobre la taula la "voluntat" per assolir una solució acordada.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de l'associació general de transportistes de Catalunya, Carlos Folchi (àudio).

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat aquest dijous que veu "marge" per evitar la vaga convocada per la patronal del transport, el Comitè Nacional del Transport, pels dies 20, 21 i 22 de desembre, just abans de Nadal.

Sánchez ha afirmat que el seu govern és conscient que aquest "és un sector fonamental per a l'economia espanyola i per a la recuperació que ha tingut un paper decisiu durant la pandèmia assegurant els subministraments". "Encara tenim temps per poder assolir acords" i "estic convençuda que amb diàleg aconseguirem superar aquesta crisi i evitarem aquesta vaga", ha dit.

En tot cas ha apuntat que moltes de les reivindicacions dels transportistes "excedeixen l'àmbit del Ministeri i s'emmarquen en les relacions privades entre carregadors i transportistes".