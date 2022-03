Vaga d'Educació contra l'avançament del calendari escolar

La vaga, que ha estat anunciada conjuntament pels sindicats USTEC-STEs, UGT, CC.OO, Aspepc-sps, Intersindical, CGT i USOC en un acte a la seu del departament, ha estat la resposta del professorat a l'anunci de canvis en el calendari escolar. , que suposava un inici anticipat al setembre. Parlarem ambYolanda Segura, portaveu del sindicat de mestres USTEC.



- Quins dies hi ha vaga?



Finalment, hem decidit que fossin 15, 16, 17, 29 i 30 de març.



- Quin és el motiu d'aquesta convocatòria?



Perquè tenim un sistema educatiu amb moltes mancances i en la qual s'han d'invertir els recursos necessaris, però no hi ha voluntat de fer-ho. Fa molts anys que patim unes retallades que es van aplicar abans del 2010 i encara no s'han revertit. Al llarg d'aquests anys hem aconseguit millores, però poc significatives, és a dir, no han influït en la millora del sistema educatiu. En aquell moment les retallades també es van aplicar a la part laboral i estem demanant que se'ns retorni, no estem reclamant un increment de sou, sinó un aspecte que ja teníem.



Aquestes mancances i necessitats es van evidenciar encara més amb la pandèmia. És preocupant i alarmant que el sistema educatiu faci aigües per tot arreu. En comptes d'assumir les circumstàncies i posar remei, no veiem cap voluntat per revertir-ho. L'únic que sap fer el sistema educatiu és tirar endavant mesures populistes que no es resolen.



Estem cansats d'anar a les taules de negociació per no poder negociar res, ja que ells arriben amb les propostes, ja siguin del calendari escolar, currículum, decret de plantilles, reversió de les retallades, estabilització de les persones interines o com la sentència del 25% del català, és a dir, quan arribem a les taules ens posen el document allà davant i no podem negociar res, ells ens informen, ens ho expliquen i la resposta sempre és no, no hi ha pressupost.