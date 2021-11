La vaga convocada pels transportistes amenaça el Nadal

El departament de mercaderies del Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), entitat que reuneix amb el Govern tots els agents del sector del transport , es veu obligat a convocar uns dies de cessament d'activitat entre les 24 hores del dia 19 de desembre i les 24 hores del 22 de desembre del present any.



El comitè assegura que només un canvi radical i urgent per part de Govern i clients podria evitar aquest conflicte. Parlarem amb el secretari general d'AGTC, Associació general d'autònoms - pimes transportistes de Catalunya, CarlosFolqui.



- Quin és el motiu de la vaga?



El sector de transports de mercaderies per carretera està en una situació límit, fa molt de temps que tenim pèrdues. Recentment per part del ministeri s'anava a aprovar el pagament per l'ús d'autovies i autopistes, la qual cosa suposa empitjora encara més les circumstàncies de treball dels transportistes. Hem de tenir en compte que al llarg d'aquest any s'han incrementat el cost del dièsel que suposa el 35% del producte que necessitem per treballar, és a dir, hi ha hagut una sèrie d'increment dels costos, més la baixa retribució, la situació s'ha complicat moltíssim.



- Podríeu desconvocar la vaga i arribar a un acord?



Si hem donat un termini tan ampli entre la convocatòria i la celebració de l'aturada és precisament per poder tenir una taula de diàleg amb el ministeri. L'any 2020 el sector va convocar una aturada per juliol i va ser desconvocada en el moment que es va arribar a un acord, però ara ens trobem que el ministeri està incomplint tots els seus compromisos i això ens porta a reprendre de nou l'única mesura que tenim. Ningú ens pot exigir que treballem amb pèrdues i per aquest motiu hem de buscar una solució.