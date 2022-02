Vaga de busos a Barcelona del 28 al 3 de març

El sindicat UGT de la secció d'autobusos de TMB ha convocat una vaga d'autobusos a Barcelona els 4 dies del Mobile World Congress del 2022, és a dir del 28 de febrer al 3 de març d'aquest any. La protesta servirà per tornar a reclamar el retorn dels 25 milions d'euros que no es van pagar a la plantilla per un error comptable. Román Montorio és delegat del comité d'empresa UGT, qui ens explica què està passant: “A fecha de hoy se está instando a la empresa a que negocie. Y si no vemos ningún paso hacia adelante en el sentido de pagar la deuda, habrá huelga. De momento nosotros, desde UGT, como sindicato, estamos dispuestos a negociar hasta el último minuto antes de llegar a la huelga, a nadie le gusta esta situación. Pero la empresa, que reconoce la deuda, no quiere acercarse ni siquiera a poder paliar esta deuda. Quizá esta nueva dirección, que viene de Tenerife, desconoce la realidad de Barcelona o la realidad de la empresa, pero no vemos que estén dando pasos para negociar. Reclamamos también la jubilación de los conductores a los 60 años. Es una reivindicación estatal. El día 28 es el primer día que está programada la huelga, y vuelvo a insistir que hasta el último minuto estamos listos para negociar. Pero si la empresa no quiere ni siquiera acercar posturas, la huelga seguirá adelante. Y ahora mismo hay una mediación en marcha, mañana seguiremos intentándolo, y hasta el domingo por la noche negociaremos, pero no vemos que haya ningún gesto por parte de la empresa que, repito, han reconocido la deuda. Y llevamos ya 18 años reclamando esos 25 millones de euros que no se pagaron a la plantilla. Yo espero que todo el comité de empresa en bloque se sume a la propuesta de UGT, porque creo que es la mejor forma de poder presionar y de unir a la plantilla. Y decir desde aquí a la nueva dirección de la empresa, que después de reconocer una deuda, el camino es pagarla. Hay muchos caminos para hacerlo, ahora mismo estamos negociando el nuevo convenio, pero nos gustaría ver buena voluntad por su parte.