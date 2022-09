Vaga de bus a Barcelona fins al 30 de setembre

Avui no hi ha hagut una entesa entre AMB i TMB. Es manté la vaga de busos des d'avui fins al dia 30 de setembre. Parlarem amb el secretari general d'UGT i transport de Barcelona,Jordi Muñoz.



- Quina és la situació ara mateix i perquè no s'ha arribat aquest acord?



L'empresa vol donar un 2% que és el marca la llei però afectant a tots. No volen donar més del que hi ha.



- S'han trencat les negociacions?



Exacte, fa dos dies que estem negociant amb l'empresa i ja van dir que no hi havia més que aquest 2%. Per part de la direcció de l'empresa hi ha una mala gestió.



- Avui ja ha començat la vaga?



Sí, va començar les 12:00 de la nit d'ahir fins a les 12:00 aquesta nit on tenim una assemblea a les cotxeres de Sants on es decidirà que es farà. De moment la vaga està convocada des d'ahir fins al dia 30 amb aturades parcials i a veure què es decideix a l'assemblea dels treballadors.



- De què es parlarà a l'assemblea de treballadors?



En un principi veient la intenció de l'empresa, volem mantenir la vaga i inclús arribar a més. De fet , hi ha empreses germanes que sí que tenen pressupost, però no han volgut fer res. Sí que és veritat que hi ha hagut millores que també es podríen fer a la nostra.



- Quin motiu donen per no arribar a un acord?



Diuen que el que marca la llei és el 2% i que d'allà no poden moure's. Inclús en el tema organitzatiu que beneficia l'empresa i a direcció estan dient que ha d'estar aquest 2%, fins i tot les empreses germanes han comentat les d'altres alternatives que han utilitzat i ells encara diuen que no, que és el que hi ha.