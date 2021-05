Hi ha vacunes millors i pitjors?

Amb la vacunació ens sorgeixen preguntes com per exemple si hi ha unes vacunes que són millors que les altres. Ens resol els dubtes el doctor Ferran Moraga-Llop vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia.

-Algunes vacunes que són millors que d'altres?

Aquesta pregunta en aquest moment té una resposta molt concreta, les quatre vacunes que en aquest moment estan autoritzades per la EMA són vacunes similars, és a dir, les vacunes són de gran qualitat, segures i d'una gran eficàcia, per tant podem posar les vacunes al mateix nivell. En una situació concreta, si resulta que una vacuna és millor i de més efectivitat, s'hauria de fer un assaig clínic per comparar les dues vacunes en la mateixa població. Les petites diferències que es poden observar en l'eficàcia dels assajos clínics, són molt variables en funció de molts factors, com per exemple, l'edat, el sexe, les persones amb malalties o les noves variants. Per tant , comparar les vacunes en els assajos clínics és quasi impossible, s'hauria de fer la comparació dintre d'una mateixa població.

-És molt significatiu que una vacuna tingui efectes secundaris i les altres no?

El que ha quedat molt clar és que les quatre vacunes aporten més beneficis i menys morts, que no ser vacunat per qualsevol de les quatre vacunes. Aquests casos de trombosis han estat més freqüents amb la vacuna d'Astrazeneca, però haurem d'esperar a veure què passa quan es vacuni a més població amb la del Janssen. Insisteixo en el fet que els beneficis són molt superiors als possibles riscos de la vacunació.

-Hi ha una millora amb les tecnologies que ha fet servir Pzifer o Moderna?

Han utilitzat tecnologies molt innovadores, però crec que en aquest moment no estem en condicions de poder assegurar la possible causa d'aquestes trombosis i saber si hi ha una relació.

-Una altra qüestió que s'ha posat sobre la taula són els recordatoris anuals, quina possibilitat hi ha de què finalment es realitzi?

Encara està en estudi, però entra dintre de les possibilitats per si es dóna la situació de que la pandèmia no s'atura. Els grups de persones de risc amb el temps van perdent la immunitat d'anticossos i potser necessiten un reforç. Una altra hipòtesi és que apareguin noves variants que escapin de les vacunes actuals i es necessitin noves vacunes fabricades amb aquestes noves variants, és a dir, una readaptació de la vacuna actual amb la incorporació de noves variants, es diu vacuna multivalent.