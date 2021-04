Hi ha vacunes més segures que unes altres?

Les vacunes de la COVID-19 tenen en contra que són noves, s'estan utilitzant amb milions de persones i tots els focus estan posats en elles. El normal és que a mesura que hagi més vacunats més sabrem i les podrem utilitzar amb més seguretat, però també que s'identificaran més efectes adversos. Vacunar molt ens mostrarà moltes més incidències, la qual cosa no vol dir que les vacunes de la COVID-19 siguin menys segures que altres. Parlarem de la situació que estem vivint ara mateix amb les vacunes i la seva seguretat amb el doctor Salvador Macip.

Hi ha alguna vacuna que sigui més segura que un altre?

<< No, tot el que s'està veient al voltant de la vacuna d'AstraZeneca (encara està en estudi) se sospitava que hi havia una connexió que encara no s'ha demostrat, però amb la resta de vacunes encara hi han moltes dades que s'estan analitzant. De moment les vacunes que tenim aprovades són bastant iguals, altres vacunes també podrien donar altres problemes en un futur, mai se sap.>>

S'ha donat el cas de gent que tenia hora per vacunar-se amb l'AstraZeneca i per por no s'han vacunat, és comprensible aquesta por?

<< És normal, tothom sent por quan hi han complicacions, però hem de tenir una mica més de perspectiva, tots els fàrmacs poden presentar complicacions.>>

Les persones que s'han posat la primera dosi d'AstraZeneca, han de seguir apostant per la segona dosis?

<< Des del meu punt de vista només hi ha una possible opció, si t'han posat la primera dosi AstraZeneca t'han de posar la segona perquè amb una sola no estàs protegit del tot. Un altre aspecte és que no et poden posar una segona dosi d'un altre tipus de vacuna per la covid, encara no hi ha cap estudi clínic que demostri què es pot fer.>>