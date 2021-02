Vacunar-se sense baixar del cotxe ,l'opció del Centre d'Assistencia Primaria de Canet de Mar

Vacunar-se sense sortir del cotxe. Parlem del tema a Herrera a Cope Catalunya i Andorra amb la Roser Quintà infermera i adjunta a la direcció del cap de Canet de Mar. Les persones majors de 80 anys o que tinguin algun grau de dependència severa que no puguin valer-se per si mateixos, han estat citats en el Centre de Asisstència Primària de Canet per a rebre la primera dosi de la vacuna, sense necessitat de baixar del cotxe , com ha ocorregut amb María Dolores, una Blauet de 101 anys que ha estat acompanyada pel seu fill. D'altra banda, les persones que tenen problemes de mobilitat i no poden anar fins a l'ambulatori de referècia, rebran la visita dels facultatius que els injectaran la vacuna a domicili. La segona dosi la rebran en tres setmanes. En el cas de Canet, els pacients han d'esperar quinze minuts dins del cotxe per a assegurar que no tenen reaccions adverses. Només per aquest mètode, a Canet de Mar es van vacunar més de cent persones el dilluns. Vacunar-se gairebé amb el cinturó posat. És el model que estan seguint en alguns CAP per posar-ho més fàcil a les persones dependents i majors de 80 anys, les següents a rebre el tractament en aquesta campanya de vacunació en curs. L'equip del CAP va pensar en aquesta alternativa ateses les condicions del centre. Ho recorda Roser Quintà infermera i adjunta a la direcció del CAP de la localitat: "Vam pensar que en estar situats dins d'una plaça del centre del poble, que els cotxes puguin entrar i posar-se en fila és una possibilitat que afavoreix molt, i que fa que la població s'animi més. Tenim una llista, truquem, i intentem facilitar al màxim l'operació a pacients i familiars". Fins dimarts s'havien vacunat al CAP de Canet unes 170 persones. Aquest dimecres se'n preveu vacunar un centenar més. I una desena, des del seient del copilot.