La vacuna que estudia Can Ruti rep llum verda pels seus assajos internacionals

La vacuna desenvolupada pel Doctor Pere Joan Cardona, de l'Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona ha rebut llum verda per fer un assaig a escala internacional. És la primera vacuna de les que s'estan investigant a Espanya que ho aconsegueix. Hem volgut parlar amb el protagonista de la notícia, el Doctor Pere Joan Cardona, a qui hem volgut felicitar i preguntar-li si creu que anem per bon camí per frenar la pandèmia: "Crec que no podem comparar la situació actual amb la de març. Avui els indicadors són millors i els nostres coneixements sobre la infecció són molt superiors. Ara estem en un moment de muntanya russa. Amb les xifres tant altes que tenim hem de prendre mesures, està clar". Parlant de la vacuna que estan desenvolupant a Can Ruti li hem volgut preguntar al doctor què significa que s'hagi rebut llum verda per fer un assaig a nivell internacional: "Hem demanat fer aquest estudi a 4 països diferents, i la casualitat ha fet que ho hagi aprovat Argentina per primer cop, i hem fet un salt internacional". De fet hi ha un laboratori que ja està fabricant la vacuna: "Sí, això no ve d'avui per demà. Fa 20 anys que vam generar aquesta vacuna a l'Hospital, i s'està començant a produir a Badalona, amb totes les exigències i tots els assajos clínics. La vacuna estava encarada cap a la tuberculosi, però vista l'emergència l'hem fet girar cap a la Covid. El que s'ha fet és una altre branca per dedicar-nos a la Covid.No és un tomb de volant, perquè els estudis de la vacuna contra la tuberculosi no s'han aturat, sinó que continuen en paral.lel.