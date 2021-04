La vacuna de Janssen també té efectes secundaris

Els fronts i les preguntes que ens planteja cada dia la pandèmia coronavírica creixen constantment. Des de l'arribada de la nova vacuna de Janssen al ritme de vacunació, sempre dependent de les dosis disponibles, les màscares ja obligatòries a tot arreu amb o sense distància de seguretat, passant pel paper que ha tingut la Unió Europea en tot això.

El fracàs polític de la Unió Europea

El fracàs de gestió de la Unió Europea ja no és un dubte, lamentablement, és una certesa. El problema és comú i les polítiques de control també l'han de ser. Aquest desastre ja ho és des de la base. "De res serveix que a França es tanqui tot si a Alemanya no es fa, per exemple. Aquestes polítiques d'Europa han estat molt lluny de ser efectives, hem de pensar que Europa és un territori relativament petit i el virus el té fàcil si no es va a una" ens explica a Herrera en COPE Catalunya Salvador Macip, investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC.

A Espanya pansa el mateix, cada comunitat fa la seva, porta la seva guerra. Encara podem recordar les queixes irades de les autonomies quan el govern central va prendre el comandament fa un any, les crítiques a la seva gestió que, encertades o no, eren unitàries, per a tots. La gestió es va traslladar a les autonomies i el panorama és el mateix o pitjor.

Arriba Janssen i també té efectes secundaris

De totes maneres es veu llum al final de tot això. La vacuna de Janssen, que produirà part del seu estoc en la farmacèutica Reig-Jofre de Barcelona, es converteix en una arma més per a lluitar contra el virus. "Per si mateixa no decantarà la balança però és una eina més a sumar a les que ja tenim" ens explica Macip "l'avantatge d'aquesta vacuna és que és monodosis i això ajuda".

Qualsevol producte farmacèutic que prenguem té efectes secundaris. Tots. Les vacunes no escapen a aquesta certesa. Quan se certifica que una vacuna és segura és quan els seus beneficis superen de molt a les seves contraindicacions, és a dir, que els seus efectes secundaris greus són rars o extremadament rars.

La vacuna de Janssen, la filial farmacèutica de Johnson & Johnson, també els té. Un home de Virgínia (els EUA) va sofrir un d'aquests efectes en rebre una de les monodosis de Janssen.

Tot va començar com una lleu “molèstia” sota el braç, però quatre dies després de la seva vacunació el malestar es va expandir a diverses zones del seu cos, generant malestar en la pell i considerables coïssors. “Tot va succeir molt ràpid. La meva pell es va enlairar”, va explicar Terrell, segons informa DailyMail .

A partir d'aquí, l'home va acudir a un especialista, que li va derivar a urgències. Allí, els metges li van indicar que la reacció en la seva pell era un efecte secundari extremadament rar de la vacuna de Janssen. Darrere, podia estar l'activació frenètica dels seus sistema immune. L'efecte secundari és diu “hipersensibilitat cutània retardada”

Malgrat el temor a aquest efecte secundaris hem de ser conscients que totes les vacunes tenen riscos, mínims, de reaccions rares i tal vegada oblidem que al llarg de la nostra vida ens han inoculat unes quantes i que, comparant, aquestes vacunes contra el Sars-cov-2 són molt més segures.

La Unió Europea, conscient del seu fracàs, confia en Janssen per a poder revertir el ritme de vacunació en el seu territori.

Ha servit per a alguna cosa l'experiment del Palau Sant Jordi?

El concert de "Love of Lesbian" al Sant Jordi barceloní tenia un objectiu, el de demostrar que es poden realitzar grans esdeveniments de manera segura. Tots els assistents es van realitzar un test d'antígens que havia de donar negatiu per a poder assistir. Tots portaven màscara en el concert. Separats per sectors.

L'única cosa que es va demostrar és que hi ha moltes ganes de passar-ho bé, de tornar a saltar i ballar, de tornar a gaudir. La resta no.

Econòmicament un concert com aquest no és viable. Quant encaririen les entrades un test d'antígens o PCR?. En un marc de crisi econòmica quantes persones podrien assumir-lo?.

#ULTIMAHORA Se confirman primeros positivos en el concierto del #PalauSantJordi (@loveoflesbian). Se trataría de personas que dieron negativo en el test de antígenos pq aún estaban incubando el virus y el TA no detectó el positivo. pic.twitter.com/ltXHLuJnoZ — Íñigo Mª Palomar (@PalomarInigo) March 30, 2021





Quant a la qüestió sanitària és totalment segur? doncs no. Al Sant Jordi es va colar un positiu no detectat pel test d'antígens. "els test d'antígens són bons, ens ajuden, però no són infal·libles. Pots tenir el virus però que encara la teva càrrega vírica no sigui prou elevada com per a ser detectada" ens explica Salvador Macip "tal vegada no era el millor moment per a realitzar un experiment així".





El virus compleix amb el seu paper a la perfecció. Escapar i canviar per a continuar contagiant. El dubte està en les decisions polítiques de la humanitat.