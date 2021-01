"La vacuna no hauria de ser obligatòria"

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat del debat ètic si la vacuna contra el coronavirus hauria de ser obligatòria. Un tema que hem tractat amb Núria Terribas, directora de la Fundació Víctor Grífols i vicepresidenta del Comitè de Bioètica de Catalunya. Terribas no és partidària de fer la vacuna obligatòria, però aclareix que el marc legal actual a l’estat espanyol sí que permetria imposar aquesta mesura. Això sí, deixa clar que només s’hauria de plantejar si hi hagués “una majoria important de gent que no es volgués vacunar”. Per l'experta: ” Seria desitjable que no hagués de ser obligatòria. És una intervenció sobre el propi cos, que, amb els criteris ètics vigents, sempre ha de passar per una autorització prèvia de la persona. No pots imposar un tractament o una mesura contra la voluntat de ningú”. Nuria Terribas tambè ha dit que existeix una llei que obligaria a la vacunació: La llei de salut pública del 1986 té un redactat molt ambigu i no parla específicament de vacunes, sinó de mesures en un moment de situació critica. No és el marc legal idoni, però la vacunació obligatòria podria estar emparada”. Pel que fa a la vacunació dels professionals sanitaris, l’experta en bioètica creu que “cal posar a la balança el conflicte de valors entre l’autonomia individual i el bé comú d’aquells a qui tu atens.” És a dir, que “una negativa pot provocar un perjudici a tercers”.

Ara bé, la directora de la Fundació Grífols confia que això no arribarà a passar perquè prevaldrà “el sentit comú i la responsabilitat dels professionals”. Terribas ha explicat que a Espanya no ha calgut gairebé mai imposar una vacuna de manera obligatòria, perquè en general sempre hi ha hagut una acceptació molt gran dels plans de vacunació i no hi ha grans grups de negacionistes que posin en risc la protecció davant certes malalties. Ara bé, a altres països europeus no passa el mateix: “Aquí no hi ha cap vacuna obligatòria i majoritàriament es posen sense problemes. Però a països del nostre entorn, com Itàlia, Luxemburg, Grècia i Portugal, sí que tenen vacunes obligatòries perquè s’han demostrat altament efectives i han eradicat malalties”.