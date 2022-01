La vacuna d'Hypra dona bons resultats davant Òmicron

Avui hi ha dos punts que ens preocupen, la cavalcada de reis i la tornada a l'escola. Parlarem amb el pediatra i vicepresident de l'associació espanyola de vacunologia, Dr. Ferran Moragallop.



- Aquesta nit hi haurà molts nens veuen la cavalcada de reis i segons les dades entre el 70-80% encara no està vacunat. No es una mica arriscat?



La cavalcada és un esdeveniment molts important pels nens i ja porten dos anys perdent aquesta oportunitat que com tots sabem és transitòria. És evident que és una activitat que pot comportar alguns riscos però pensem què és a l'aire lliure es portaran totes les mesures de prevenció en nens de més de 6 anys i per altra banda no podem penalitzar els nens quan els adults estem fent una vida bastant normal. Crec que es pot fer sempre que es tinguin en compte les mesures preventives.



- La vacunació entre els més petits va lenta, és realment el que passa o als pares van amb més precaució alhora de vacunar els seus fills?



Per una banda portem només tres setmanes amb la vacunació i també ha coincidit amb l' època de vacances. Hem de reconèixer que hi ha un 14% de pares que encara tenen dubtes respecte de vacunació.



- Sorpren que encara hi hagi tants dubtes amb aquestes vacunes quan de petits ens vacunem de tot durant els primers anys de vida.



Exacte i a més a més a Espanya, concretament a Catalunya, hi ha unes cobertures vacunals molt elevades de més del 95% a la vacunació dels nens en els dos primers anys de vida però hem de tenir en compte que aquestes vacunes de la cobit sant fet amb poc temps però poden estar tranquils perquè s'han fet molts assajos i són segures.