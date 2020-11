"La vacuna contra el coronavirus es una cursa contrarrellotge"

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb la codirectora del laboratori de coronavirus del Centre espanyol de Biotecnologia, adscrit al CSIC, Isabel Sola. La investigadora ha parlat de l'origen del covid-19 : “Hem analitzat la seqüència del covid-19 i és molt similar a la d’altres coronavirus, però té algunes particularitats que li donen avantatge per transmetre’s molt eficientment” . Sola té molt clar que aquest virus no es va fer en un laboratori de la Xina: “És molt poc probable, per no dir impossible, que una ment humana experta en coronavirus hagi pogut dissenyar el que ha aconseguit generar el mateix virus .La vacuna, una cursa contra rellotge”. L’equip que dirigeixen la doctora Isabel Sola investiga una de les vacunes per combatre el covid-19. Ara mateix hi ha més de 200 equips de científics que intenten guanyar aquesta cursa contra rellotge. Uns quants ja estan en fase d’assajos clínics amb humans, però la doctora Sola és prudent i matisa els càlculs del ministre de Sanitat, Salvador Illa. El ministre creu que la vacuna podria estar enllestida a finals d’any o principis del que ve , mentre que Sola aposta pel primer trimestre del 2021: “Els candidats a la vacuna que estan més avançats estan en la fase 3 dels assajos clínics. No s’ha pogut confirmar que la vacuna sigui segura i eficaç. Seria raonable pensar que la vacuna arribarà el primer trimestre del 2021, tret que s’aprovi la distribució de la vacuna abans de tenir els resultats definitius. Amb l’experta vinculada al CSIC també hem parlat de l’augment de contagis a Europa, a diferència del que ha passat a la Xina, on no han registrat una segona onada del virus. La seva tesi és que aquí no hem sabut aplicar durant tant de temps les mesures necessàries per contenir la pandèmia: “ Els contagis pugen a tot Europa perquè de manera generalitzada ens estem relaxant a l’hora d’aplicar les mesures de contenció. El fred també fa que ens concentrem més persones en espais tancats”. Sola ha indicat que: “La major part dels contagis tenen a veure amb reunions d’amics i familiars en llocs privats i públics. Hem de ser conscients que cal mantenir distàncies i fer servir la mascareta”.