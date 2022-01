Unes rebaixes que no són com sempre

Les vendes als establiments de Comertia aquest desembre s'han incrementat un 5,3% respecte al 2019, pocs mesos abans de l'esclat de la pandèmia. Segons l'associació de comerciants, els sectors més afavorits han estat l'alimentació bàsica (+20,7%), els complements i la llar (+9,5%) i l'oci i la cultura (+6%).

Per contra, el més castigat ha estat la restauració, que arran de les noves restriccions i l'augment de contagis ha patit anul·lacions que li han suposat una caiguda d'ingressos del 16%. De cara a la campanya de Reis, els empresaris es mostren més aviat pessimistes, i calculen que les vendes d'enguany seran un 4,7% inferiors a les del 2019. No obstant això, esperen remuntar les vendes per rebaixes, amb una previsió d'augment del 9,8%.

L'enquesta publicada aquest passat dimarts per Comertia també assenyala que gairebé una de cada tres empreses ha fet noves contractacions, mentre que un 57% ha mantingut plantilla al desembre. Pel que fa a l'afectació de la variant òmicron sobre la plantilla, tres de cada quatre assegura que ha tingut baixes per contagis.

Precisament l'aparició de noves variants és una de les principals preocupacions dels empresaris de cara al 2022, juntament amb la inflació, els preus de l'energia i els costos de la logística.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president de Comertia, David Sánchez (àudio).

El petit comerç enceta una campanya de rebaixes amb opinions dividides arran de la pandèmia. Alguns comerciants de barri apunten que aquest any serà "molt més positiu" que l'anterior i confien que les rebaixes seran el tret de sortida d'un exercici marcat per la recuperació. "Ara començarem a veure la llum i normalitzar situacions que no s'han donat en els últims dos anys",

Si bé tots els establiments reconeixen que la covid-19 ha condicionat la seva activitat durant els dos últims anys, l'impacte de la pandèmia ha estat heterogeni. "Esperem que aquest any sigui molt més positiu, perquè la gent ja té coll avall que estem en pandèmia", explica Frigola, des de la seva botiga situada al barri de Sant Antoni de Barcelona. "Continua havent-hi preocupació per la covid-19, però la situació es comença a normalitzar; des de principi de setembre hem començat a notar que l'activitat econòmica s'ha anat normalitzant, i esperem superar les vendes de l'any passat", afegeix. De fet, Frigola es mostra optimista i opina que el seu negoci també superarà "entre un 15% i un 20%" el volum de vendes registrat durant la campanya de rebaixes de 2020, l'última abans de l'esclat de la pandèmia.