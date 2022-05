Una teràpia amb gossos és pionera en la lluita contra el bullying

El bullying és una problemàtica social que sofreixen milers de nens, de nenes i de joves a tot el món. El telèfon contra l'assetjament escolar del Ministeri d'Educació ha detectat més de 12.000 possibles casos de bullying a Espanya des de la seva posada en marxa l'any 2016. I ull! No únicament es dona entre els nens i els joves, sinó també amb els i les docents.

Hem de lluitar contra això, per la qual cosa és fonamental el desenvolupament de programes i de projectes socioeducatius en el marc del món escolar.

Les teràpies assistides amb gossos també tenen un paper per a eliminar tota forma de discriminació i d'assetjament en l'àmbit escolar.

Des de la Fundació Affinity , juntament amb el col·legi inclusiu Lleó XIII de Barcelona, impulsem el programa pioner a Espanya “Respecta'm”, que consisteix en el desenvolupament de teràpies assistides amb animals amb l'objectiu de fomentar el respecte, reforçar la inclusió entre els estudiants i prevenir el bullying.

Tal com afirma Isabel *Buil, directora de la Fundació Affinity, “Respecta'm” fa honor a la causa anual de la Fundació Affinity #AnimalesQueCuran, per a continuar trencant barreres i apostant per l'escola per a contribuir a crear espais de major respecte, integració i col·laboració a partir de l'ajuda dels animals, que tenen la capacitat d'aportar nombrosos beneficis per a les persones.

Com es duu a terme “Respecta'm”?

Com una assignatura més en horari escolar, amb el valor afegit de treballar amb animals. Factors fonamentals que el fan d'allò més innovador. S'emmarca en un total de 12 setmanes i està dirigit als 40 alumnes de 3r de l'ESO -adolescents d'entre 14 i 15 anys-.

Es materialitza en un curs d'ensinistrament, que possibilita l'aprenentatge d'educar als gossos, en el qual es treballen el respecte cap als altres i cap a un mateix, la inclusió, el treball en equip, l'acceptació de les diferències, la millora de l'autoestima, es potencia l'empatia, s'ajuda a reconduir possibles conductes disruptives i a tolerar la frustració.

La seva impartició i seguiment es fan des del treball col·laboratiu entre els educadors i psicòlegs del centre i els professionals en teràpies de la Fundació Affinity.

Finalment, “Respecta'm” s'avalua seguint una metodologia científica sota la supervisió de la Càtedra Fundació Affinity-UAB Animals i Salut, comptant amb un grup de control de 20 alumnes que també treballen el respecte a les aules, però sense interactuar amb els gossos.

D'acord amb, Maribel Vila responsable de Teràpies de la Fundació Affinity, els joves gaudeixen de l'experiència de l'aprenentatge mitjançant el joc i les activitats amb els animals d'una manera més vivencial.

El punt d'inici de “Respecta'm” es troba en la igualtat entre totes i tots els alumnes davant els gossos, i és així com es poden començar a treballar tots els aspectes esmentats anteriorment.

“Respecta'm” ofereix un espai on se li dona importància a la cooperació, a la complementarietat que ens ofereix i li oferim a l'altre en detectar les seves necessitats, i una cosa molt important, es crea un vincle d'allò més especial amb l'animal.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la responsable de teràpies de la fundació Affinity, Maribel Vila (àudio).