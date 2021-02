Una sola dosi de vacuna en persones que hagin passat el covid pot ser suficient?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de l'efecte d'una sola dosi de les vacunes contra el coronavirus. Ho fem amb el vicepresident de la Sociedad Española de Vacunología, el doctor Fernando Moraga-LLop.

Una sola dosi de les vacunes de la Covid de Pfizer-BioNTech i de Moderna seria suficient en les persones que ja han passat la malaltia, segons dos estudis encara pendents de revisió. Segons els autors, això evitaria que aquestes persones tinguessin efectes secundaris d'una segona dosi i permetria estalviar vacunes, que es podrien administrar a més població. El primer d'aquests estudis es pot trobar a la web MedRxiv i l'han dirigit Florian Krammer, Komal Srivastava i Viviana Simon, de l'Escola Icahn de Medicina del Mount Sinai de Nova York. L'assaig va incloure 109 persones, de les quals 41 havien passat la Covid –fet confirmat amb anàlisis de laboratori- i 68, no. Se'ls va administrar la primera dosi de les vacunes autoritzades d'ARNm i es va mesurar la producció d'anticossos uns dies després. Segons els resultats, entre els que no havien passat la infecció la resposta immunitària al cap d'entre 9 i 12 dies era més baixa que entre les persones que sí que havien tingut Covid. En aquests segons, el nivell d'anticossos contra el SARS-CoV-2 no només era entre 10 i 20 vegades més alta que en l'altre grup, sinó que també era superior a la que se sol donar després de la segona dosi de vacuna en els que no han passat la Covid. Els autors també van estudiar l'aparició d'efectes secundaris després de la primera dosi en 231 persones, de les quals 83 havien donat positiu per anticossos del SARS-CoV-2 i 148, no. En la major part dels dos grups, la vacuna va ser ben tolerada i cap participant va necessitar atenció mèdica. Els símptomes més usuals, que apareixien amb igual freqüència en seropositius i seronegatius, eren dolor, inflamació i vermellor en el lloc de la punxada i desapareixien al cap de pocs dies. Però en els que havien passat la infecció apareixien amb més freqüència alguns altres efectes secundaris, com fatiga, maldecap, calfreds, febre o dolors en músculs i articulacions. La conclusió dels autors sobre la vacunació de les persones que han passat la Covid és aquesta:"Canviar la política per donar a aquestes persones una sola dosi de vacuna no tindria impacte negatiu en el seu nivell d'anticossos, els estalviaria dolor innecessari i alliberaria moltes dosis de vacunes que es necessiten urgentment".