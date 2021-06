Una recent investigació indica que la nova vacuna ARN missatger del covid-19 es pot transportar amb seguretat

Investigadors de l'Hospital del Mar i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han conclòs que preparar les vacunes contra la covid-19 prèviament en xeringues pot permetre el seu trasllat sense risc. Actualment, la preparació de les xeringues es fa en el mateix punt de vacunació per evitar afectar el vector que utilitzen, ARN missatger en el cas de Pfizer i Moderna. El treball liderat pel Servei de Farmàcia de l'Hospital del Mar i el Grup de Recerca en Neurofarmacologia-Neurophar de la UPF conclou que l'ARN missatger present en aquestes vacunes es manté estable durant, com a mínim, tres hores, en unes condicions de moviment similars a les d'una carretera normal i a temperatura ambient, un cop preparades en les xeringues.

L'estudi neix de l'experiència de l'Hospital del Mar a la distribució de les vacunes que s’injectaven als professionals sanitaris a l’inici de la campanya de vacunació, el gener passat. En aquesta situació, es va sol·licitar a la subdirecció general de Promoció de la Salut de la Generalitat poder preparar-les en cambres de flux laminar horitzontal (un espai de treball preparat per evitar l'entrada de microorganismes que puguin contaminar la mostra) al Servei de Farmàcia, amb la condició de no traslladar les xeringues fora dels punts de vacunació del centre.



Per fer-ho es van utilitzar vials retornats al Servei de Farmàcia del centre que no es podien administrar en haver perdut la traçabilitat microbiològica. Segons els protocols actuals, les vacunes basades en ARN missatger s'han de descartar sis hores després de la retirada de la primera dosi del vial a temperatures entre 2 i 25ºC. A l'estudi, les vacunes, preparades a les instal·lacions del Servei de Farmàcia, van ser dividides en tres grups. Un es va deixar sense moviment, a temperatura ambient (21ºC), durant tres hores. Un segon, també a temperatura ambient i durant el mateix temps, se'l va sotmetre un moviment suau, similar al d'un transport per carretera. I a un tercer, en les mateixes condicions ambientals i de temps, se'l va sotmetre a un moviment d'agitació massiva intermitent. Els resultats de les proves es van comparar amb un últim grup de vacunes acabades de descongelar.



Els resultats demostren que el vector principal de les dues vacunes, l'ARN missatger, pràcticament no mostrava degradació sota cap condició. Aquesta degradació era de menys de l'1%, tant en la mostra fresca com en la sotmesa a moviment. Pel que fa a les que van ser sotmeses a agitació, la degradació era més elevada, d'entorn el 5% en les dues vacunes analitzades.



Davant d'això, van concloure que en un transport per carretera a temperatura ambient durant tres hores, no hi ha cap mena d'alteració en l'estabilitat de l'ARN missatger i es manté la mateixa integritat que en una preparació fresca de la mostra.



Els resultats podrien contribuir a agilitzar el procés de vacunació, especialment en zones rurals o països amb xarxes de transport i infraestructures sanitàries precàries.