Una onada de calor històrica al maig. Quin estiu ens espera?

Tenim a sobre una onada històrica en ple mes de maig i tot a punta que les temperatures seran molt més elevades del que s'esperaven, arribaran al seu punt màxim la setmana vinent. A la costa s'acosta la primera nit sense dormir de l'any per la calor, els experts aconsellen dormir amb les finestres obertes o l'aire condicionat encès. Compte també, perquè aquest cap de setmana tindrem algunes sorpreses. És efecte del canvi climàtic? Per saber-ho parlarem amb l'associació catalana d'observadors meteorològics, Sergi Corral.



- És normal aquesta onada de calor en el de maig?



La veritat és que el temps està una mica trastocat, ens estem acostumant a parlar cada cop més d'aquests fenòmens.



- Ha transcorregut poc temps entre gelades a onada de calor.



Que passin aquests canvis en un espai curt de temps no és excepcional, el que sí que hem de mesurar és la magnitud dels episodis. Ara estem molt expectants d'aquest episodi que ve ara, com sempre l'anàlisi climàtic d'excepcionalitat el tindrem quan hagi passat l'episodi. A hores d'ara el mapa de previsió meteorològica ens indica una entrada sahariana del sud amb temperatures dels nivells mitjans i alts on podem arribar a valors d'entre 23 i 26 graus de cara a dissabte i diumenge. Si ens situem en el mes de juliol i agost parlaríem d'una onada de calor molt remarcable. Cal avisar que a partir de divendres entrarà molt pols del Sàhara amb la presència d'alguns núvols i vents a la costa de Girona que accentuaran encara més la calor. Per la part de pla de l'Ebre, interior de Lleida o el Priorat, han d'anar amb precaució perquè podrien arribar als 37-40 graus. A la zona de Tarragona, Barcelona i Girona fins a 38 graus. A la costa serà diferent per la influència de les marinades o bancs de boira puntuals, aquest contrast tèrmic encara ens té en un interrogant.